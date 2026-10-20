Flamengo responde pressão do Palmeiras; Briga pelo Brasileirão; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 20/10/2026 às 14h44

Vitória do Palmeiras, liderança do Flamengo e goleada do Cruzeiro.

Brasileirão - O sábado (17) agitou a abertura da 31ª rodada do Brasileirão com a mudança no topo da tabela! Fora de casa, o Palmeiras superou o Athletico-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada, chegou aos 66 pontos e assumiu a liderança provisória da Série A, empurrando o Flamengo (64 pts.) para a segunda posição.

Nas outras partidas do dia, os mandantes fizeram o dever de casa com placares magros de 1 a 0: o São Paulo bateu o Vasco no MorumBIS e subiu para o 8º lugar; o Atlético-MG superou o Coritiba na Arena MRV e entrou no G-5; e o Botafogo venceu a lanterna Chapecoense no Nilton Santos, pulando para a 11ª colocação.

Domingo

O Flamengo respondeu à pressão do Palmeiras e manteve a liderança isolada do Brasileirão ao vencer o Bahia por 3 a 0, chegando aos 67 pontos. A 31ª rodada também consolidou a entrada do Cruzeiro no G-4 após bater o Grêmio por 4 a 2 na Arena, com show e três gols de Kaio Jorge. O resultado afundou o Tricolor Gaúcho na zona de rebaixamento ao lado do Internacional.

Outro destaque da rodada foi o Santos, que superou o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã e subiu para a 8ª posição, mirando vaga em competições continentais. Na parte de baixo da tabela, Remo e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1, mantendo o time paraense em situação delicada no Z-4.

Tabelinha Rondoniense

Delegação rondoniense no Paraná e estreia histórica do Gazin Porto Velho.

Jogos da juventude - A delegação de Rondônia iniciou na segunda-feira (19) o embarque rumo aos Jogos da Juventude 2026. Ao todo, 197 integrantes — entre estudantes-atletas e comissão técnica — representarão o Estado no evento nacional que será realizado no Paraná. O Time de Rondônia conta com investimento do Governo do Estado, via Seduc, garantindo transporte, hospedagem, alimentação e uniformes, com suporte de permanência do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Ao longo de 16 dias de disputas, os jovens talentos de até 17 anos competirão em 14 modalidades, como atletismo, basquete, judô, vôlei e futsal, integrando um universo de cerca de 4.900 atletas do Brasil e de delegações internacionais.

Futebol - O Gazin Porto Velho protagonizou um início de campeonato simplesmente avassalador. Na rodada de abertura do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20, a equipe da capital deu um verdadeiro show em campo e aplicou uma incrível goleada de 21 a 0, a Itapuense sem dar qualquer chance às adversárias.

Com um futebol ofensivo do primeiro ao último minuto e pontaria afiada nas finalizações, a vitória acaçapante coloca o clube em enorme evidência e sinaliza a força do time na busca pelo título estadual. O desempenho impecável já eleva a expectativa da torcida para os próximos confrontos da competição.