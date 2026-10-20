APREFIK 7 e Santa Rosa conquistam títulos da Copa Rural de Futsal 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/10/2026 às 13h50

A Copa Rural de Futsal 2026 terminou com a conquista dos títulos pela APREFIK 7, na categoria masculina, e por Santa Rosa, na disputa feminina. As partidas decisivas aconteceram durante o fim de semana na quadra esportiva da comunidade Rio Claro, em Espigão do Oeste.

Entre os homens, Santa Rosa encerrou sua participação como vice-campeã, enquanto Kapa 80 assegurou a terceira posição. No torneio feminino, as equipes da comunidade anfitriã completaram o pódio: Rio Claro A ficou em segundo lugar e Rio Claro B terminou na terceira colocação.

A competição foi organizada pela Prefeitura de Espigão do Oeste, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC). Atletas e torcedores acompanharam a programação de encerramento, que reuniu representantes das comunidades rurais do município.

Além das disputas pelos títulos, o evento teve como proposta estimular a prática esportiva e promover a integração entre as localidades participantes. A iniciativa também integra as ações da administração municipal voltadas à valorização dos talentos locais.

Após o encerramento, a Prefeitura parabenizou as equipes, os atletas, os organizadores e os torcedores envolvidos na realização da Copa Rural de Futsal 2026.