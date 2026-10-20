Rondônia lidera redução de feminicídios no Brasil e reforça combate à violência contra a mulher

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 20/10/2026 às 14h31

O governo de Rondônia intensificou as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher por meio da Operação Mulher Segura 2026, que reúne instituições de segurança pública em atividades educativas, atendimento às vítimas, fiscalização de medidas protetivas e cumprimento de mandados de prisão. O trabalho ocorre em um cenário de redução dos casos de feminicídio no estado, que registrou a maior queda percentual do país entre janeiro e julho de 2026.

De acordo com os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Rondônia apresentou redução de 64,7% nos feminicídios entre janeiro e julho de 2026, alcançando o primeiro lugar nacional nesse indicador.

O resultado reforça a importância da atuação integrada das forças de segurança na prevenção da violência de gênero, na proteção de mulheres em situação de risco e na responsabilização dos autores. Apesar da redução, o enfrentamento à violência contra a mulher continua sendo uma prioridade, com a manutenção de ações preventivas e repressivas em todo o território estadual.

As atividades incluíram palestras, orientações preventivas, visitas e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas

OPERAÇÃO AMPLIA PROTEÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

Na segunda edição da Operação Mulher Segura, realizada entre 1º de agosto e 30 de setembro de 2026, os resultados consolidados no sistema Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, evidenciam a mobilização das forças estaduais para prevenir a violência e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

Durante o período, foram registradas 2.262 ações educativas, 1.427 diligências e 136 prisões, sendo 115 em flagrante e 21 decorrentes de mandados judiciais. As equipes também realizaram o atendimento de 800 vítimas e acompanharam 617 medidas protetivas de urgência.

A operação mobilizou 77 integrantes do efetivo policial e 29 viaturas, com a participação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

As atividades incluíram palestras, orientações preventivas, visitas, acompanhamento de mulheres com medidas protetivas e ações de fiscalização para identificar situações de descumprimento das determinações judiciais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher exige atuação permanente do poder público, integração entre as instituições e fortalecimento das medidas de prevenção e proteção. “Rondônia tem avançado no enfrentamento à violência contra a mulher, e a redução dos feminicídios demonstra a importância de mantermos as forças de segurança mobilizadas. “O objetivo é fortalecer a prevenção, proteger as vítimas e garantir que os agressores sejam responsabilizados. Cada vida importa, e esse trabalho precisa continuar”.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, ressalta que a operação combina prevenção, atendimento direto às mulheres e atuação policial para coibir a violência doméstica e familiar. “A Operação Mulher Segura fortalece a atuação integrada das forças policiais, com ações educativas, acompanhamento das medidas protetivas e cumprimento de mandados de prisão. A redução dos feminicídios é um resultado importante, mas não significa que podemos diminuir a vigilância. Nosso trabalho é permanente para ampliar a proteção das mulheres e agir diante de qualquer situação de violência”.

PREVENÇÃO E DENÚNCIA SÃO FUNDAMENTAIS

O governo de Rondônia reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher depende da continuidade das ações institucionais e da participação da sociedade. Denúncias podem ser feitas pelo 190, em casos de emergência, e pelo 180, Central de Atendimento à Mulher. A vítima também pode procurar qualquer delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e receber orientações sobre as medidas de proteção disponíveis.

A Operação Mulher Segura integra as estratégias de prevenção, proteção e repressão à violência de gênero, com atuação em diferentes municípios de Rondônia e articulação entre os órgãos responsáveis pela segurança pública.