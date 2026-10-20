Prefeitura e Rolim de Moura informa população sobre vacina Peneumo 20

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura informa que o Ministério da Saúde está enviando mensagens aos pais e responsáveis para incentivar a avaliação da situação vacinal das crianças.
Atenção! Receber essa mensagem não significa que todas as crianças de 0 a 4 anos precisam tomar a Pneumo 20.
A indicação depende da idade, do histórico vacinal e dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Orientamos os pais e responsáveis a procurarem a UBS de referência, levando a caderneta de vacinação, para que um profissional de saúde avalie a necessidade da vacina.
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde – Rolim de Moura/RO
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