Maratona de Inovação acontece na próxima segunda-feira (26) em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 14h45

A Associação Comercial e Industrial de Jaru - ACIJ e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, com apoio da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, promovem, na próxima segunda-feira (26), a Maratona de Inovação.

O evento terá início às 18h30, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e estimular o pensamento criativo dos participantes. A programação terá uma roda de conversa conduzida por um instrutor do Sebrae, que irá abordar temas como divulgação do negócio, captação de clientes e passo a passo para abrir um negócio.

A Maratona de Inovação é voltada a estudantes e profissionais interessados em desenvolver empreendimentos que não dependam de um grande investimento inicial e nem exijam dedicação em tempo integral, proporcionando autonomia financeira e ritmo de trabalho adequado às limitações e potencialidades de cada pessoa.

As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSdtfmQPxzLnbc_ mavEBBUNvTbVEaciOtLAJvorS54F7B 4-YQA/viewform