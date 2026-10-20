SINJUR homologa e publica lista de candidatos às vagas de membro da Comissão Eleitoral

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) homologa e torna público a lista de candidatos às 03 (três) vagas de membros da Comissão Eleitoral Triênio 2027/2029, conforme ordem de inscrição:
01 – SOLANGE APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES;
02 – ISRAEL SANTOS BORGES;
03 – RICHARDSON VIEIRA VILLEGAS;
04 – RAICLIN LIMA DA SILVA;
05 – ANTONINHO SANTANA DE LIMA;
06 – TIAGO GOVEIA SOARES;
07 – NILCÉIA MAXIMIANO PEREIRA.
De acordo com o Edital n. 006/2026 – DJE n. 187 de 13/10/2026:
A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA dar-se-á de modo PRESENCIAL (auditório Fábio Alcaraz Delgado, na Sede Sindical, situada na Rua Venezuela, 1082, Bairro Nova Porto Velho, na cidade de Porto Velho/RO) e VIRTUAL (com transmissão ao vivo e ininterrupta via Youtube, https://www.youtube.com/@SinjurRondonia ), no DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H30 E 16H00 (HORÁRIO LOCAL);
A VOTAÇÃO DAR-SE-Á DE MODO VIRTUAL por meio do sítio eletrônico https://app.panagora.com.br/sinjur/assembleia ou link específico que será disponibilizado no próprio site www.sinjur.org, no DIA 23 DE OUTUBRO DE 2026, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 09H00 E 16H00 (HORÁRIO LOCAL);
A Presidência do TJRO foi comunicada por meio do SEI 0020568-02.2026.8.22.8000 sobre a Assembleia e, conforme o artigo 294 da Lei Complementar 068/92, ao servidor é garantida a participação em assembleias da categoria como efetivo exercício.
O Presidente André de Souza Coelho conclama a todos os filiados a participarem e votarem na Assembleia.
O Sinjur somos todos nós.
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