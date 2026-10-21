Operação conjunta apreende mais de 100 kg de skunk em Nova Mutum Paraná

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/10/2026 às 09h15

Suspeitos, veículos, equipamentos de comunicação e uma carga de 103,9 quilos de skunk foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim após uma operação conjunta realizada na noite de terça-feira (20), no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho. O material apreendido representa, segundo estimativas das autoridades, um prejuízo superior a R$ 1,39 milhão ao narcotráfico.

Desse montante, mais de R$ 1,2 milhão corresponde exclusivamente ao entorpecente recolhido. Entre os demais itens apreendidos estão duas antenas de internet via satélite Starlink, aparelhos celulares e veículos. Todo o material foi entregue à Polícia Federal para a adoção dos procedimentos legais.

A apreensão ocorreu por volta das 22h30, na Avenida Jirau, durante a abordagem a um Chevrolet Onix que vinha da região de fronteira com a Bolívia. Na fiscalização, os agentes localizaram a carga de skunk transportada no automóvel.

A interceptação integrou as operações Protetor das Fronteiras e Divisas e Madeira Mamoré II, voltadas ao enfrentamento de crimes transfronteiriços. Participaram da mobilização equipes da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), além da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), e NIIF/GEI.

Com a ocorrência, a carga de entorpecentes foi retirada de circulação e os envolvidos foram apresentados à autoridade policial federal em Guajará-Mirim, responsável pelos encaminhamentos legais relacionados à apreensão.