Prefeitura de Cacoal convida população para audiência pública da LDO e LOA 2027

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 09h16

A Prefeitura de Cacoal realizará, no dia 21 de outubro, às 9h, na Câmara Municipal, a audiência pública de fechamento do ciclo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027. O encontro será aberto à população e também poderá ser acompanhado on-line, pelo canal oficial da Câmara no YouTube.

O prefeito de Cacoal, Tony Pablo de Castro Chaves, ressalta a importância da participação dos munícipes na discussão das prioridades do município. Para o prefeito, ouvir os moradores contribui para aproximar o planejamento público das necessidades de quem utiliza os serviços municipais e acompanha os desafios de cada bairro e comunidade.

A audiência oferece à população a oportunidade de conhecer as propostas, esclarecer dúvidas e contribuir com o debate sobre a aplicação dos recursos públicos. A participação de moradores, lideranças comunitárias e representantes de entidades fortalece o diálogo entre a administração e a sociedade.

ORÇAMENTO E PRIORIDADES

Entenda a LDO e a LOA

A LDO estabelece as metas e prioridades que orientam a elaboração do orçamento. Já a LOA estima as receitas e fixa as despesas do município, organizando os recursos destinados a áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Para ampliar o acesso dos cidadãos, a audiência será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Cacoal no YouTube, permitindo que quem não puder comparecer presencialmente acompanhe as discussões.

O encontro será realizado na quarta-feira, 21 de outubro, às 9h, na Câmara Municipal.