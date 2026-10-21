PC cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva

Por PC/RO

Publicada em 21/10/2026 às 08h50

Nesta segunda-feira (19), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma investigada, identificada como L. L. S., por descumprimento frequente de medida protetiva de urgência.

A ordem judicial foi expedida pelo Poder Judiciário após a constatação de que a suspeita continuava a descumprir as determinações de afastamento e de proibição de aproximação estabelecidas para a proteção da vítima. Diante do insistente descumprimento e da escalada do conflito envolvendo questões familiares, a autoridade policial representou pela prisão preventiva.

Após diligências realizadas pela equipe policial, o mandado foi devidamente cumprido. A capturada foi conduzida à unidade policial para a realização dos procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta a importância de que todos os descumprimentos de medidas protetivas sejam formalmente comunicados para que as providências cabíveis sejam adotadas de imediato, garantindo a efetiva proteção e integridade das vítimas.