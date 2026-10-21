Polícia Militar captura condenado por tráfico de drogas na zona leste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/10/2026 às 09h00

Um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Delitos de Tóxicos do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) foi cumprido pela Polícia Militar no bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho. O alvo da ordem judicial, identificado como Elcimar de J. L., possuía condenação transitada em julgado por crime relacionado a drogas e ainda precisava cumprir cinco anos de reclusão em regime fechado.

A captura foi realizada por uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento na região. Após a prisão, o condenado foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Conforme o relato policial, Elcimar estava em frente a uma residência quando foi avistado pelos militares. A aproximação da viatura provocou uma tentativa de fuga. Ele entrou rapidamente no imóvel, mas acabou alcançado pelos policiais na área interna do terreno.

No momento da abordagem, o homem tentou se desvencilhar dos agentes. Diante da resistência apresentada, foram utilizadas algemas como medida de segurança para os envolvidos e para impedir outra tentativa de fuga.

A situação judicial do abordado foi verificada por meio de consulta aos sistemas de segurança. O procedimento confirmou a existência da ordem de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, determinando o cumprimento da pena restante em estabelecimento prisional de regime fechado.