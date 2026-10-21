UBS Angêlo Moacir Perini realiza ação do Outubro Rosa voltada à saúde da mulher.

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 09h03

Na noite desta terça-feira (20), a UBS Angêlo Moacir Perini, no bairro Jorge Teixeira, recebeu uma ação do Outubro Rosa voltada à saúde da mulher.

Quem esteve no local pôde fazer a coleta do preventivo, testes rápidos de ISTs e avaliação das mamas. Também foram realizadas palestras sobre cuidados com a saúde da mulher e sorteio de brindes entre as participantes.

O atendimento em horário noturno facilitou o acesso de quem não consegue ir à unidade durante o dia. O preventivo e o exame das mamas ajudam a identificar alterações precocemente, quando as chances de tratamento são maiores.

A UBS atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Procure a unidade para saber como agendar seus exames.