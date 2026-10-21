Atendimentos da Carreta do Amor em Jaru acontecem até a próxima sexta-feira (23)

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 08h37

A Carreta do Amor iniciou seus atendimentos em Jaru nesta terça-feira (20). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, até sexta-feira (23), serão feitos mais de 300 exames, entre mamografias e preventivos do câncer do colo do útero.

A unidade móvel do Hospital do Amor está instalada no Centro de Saúde Especializado da Mulher Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04, e funcionará das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30.

Os atendimentos são destinados apenas a pacientes que já realizaram agendamento prévio, e acontecerão conforme data e horário enviados no número de telefone informado no momento do cadastro. É necessário apresentar documento de identificação original no momento do exame.

Em caso de dúvidas, as pacientes podem entrar em contato com a equipe do Centro Especializado de Saúde da Mulher através do telefone 69 99319-5440.