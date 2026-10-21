Prefeitura de Ji-Paraná vacina 7.918 cães e gatos contra a raiva no 1º distrito

Por Natália Pessoa

Publicada em 21/10/2026 às 08h45

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vacinou 7.918 animais durante a campanha de vacinação antirrábica realizada no sábado (17), no 1º distrito. A ação foi realizada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, que integra a secretaria, e imunizou 6.195 cães e 1.723 gatos.

O atendimento ocorreu das 8h às 17h, em 22 pontos distribuídos pelo distrito. A vacinação foi gratuita e destinada a cães e gatos acima de três meses de idade, incluindo fêmeas gestantes e lactantes.

A raiva é uma doença grave que atinge animais e seres humanos, compromete o sistema nervoso e pode levar à morte. A transmissão ocorre pela saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também por arranhões ou lambidas em feridas e mucosas. A vacinação de cães e gatos é uma das principais medidas para prevenir a doença e proteger a população.

A campanha faz parte do trabalho de prevenção e controle da raiva desenvolvido pela Semusa, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses.

A próxima etapa está marcada para o dia 7 de novembro, no 2º distrito. Os locais de vacinação serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura.