Prefeitura promove “Aulão Outubro Rosa” com atividades físicas e conscientização sobre o câncer de mama

Por Natalino FS

Publicada em 21/10/2026 às 14h19

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), promove o “Aulão Outubro Rosa”, iniciativa que une atividades físicas e conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população.

Nesta quarta-feira (21), a Semes informou os locais e horários das atividades, que são abertas ao público a partir dos 14 anos de idade. As aulas acontecem em diferentes pontos do município, conforme o cronograma abaixo.

No Jardim dos Imigrantes, as atividades são realizadas às segundas e sextas-feiras, das 19h às 20h, na quadra do Ginásio Adão Lamota. No CTA de Nova Londrina, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, também das 19h às 20h. Já às quartas-feiras, as atividades são realizadas das 19h às 20h, conforme a programação da secretaria.

De acordo com os professores Lucineide Miranda e Nandy El Oliver, as aulas contemplam diversos ritmos, incluindo Hit Dance, além de exercícios funcionais aeróbicos, atividades com o peso do próprio corpo e danças coreografadas. A proposta é oferecer um treino dinâmico e completo, incentivando a prática regular de exercícios físicos.

Durante o “Aulão Outubro Rosa”, os professores também aproveitam o momento para orientar os participantes sobre a importância dos cuidados com a saúde, dos exames preventivos e da atenção aos sinais que podem indicar alterações nas mamas.

Para participar, basta comparecer ao local das atividades nos dias e horários programados e realizar a inscrição diretamente com os professores responsáveis. Não é necessário fazer inscrição antecipada.

A iniciativa atende à orientação do prefeito Affonso Cândido, que tem incentivado ações voltadas à saúde, ao esporte e ao bem-estar de todos.

Benefícios para a saúde

Segundo a Semes, as aulas de dança contribuem para a inclusão social e proporcionam diversos benefícios à saúde física e mental. Entre eles estão o desenvolvimento da coordenação motora, dos reflexos e do equilíbrio, além do fortalecimento da autoestima, da interação social e da redução do estresse.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Ji-Paraná busca ampliar o acesso da população à prática de atividades físicas e fortalecer a conscientização sobre o Outubro Rosa, campanha que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.