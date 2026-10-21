Vilhena conquista quatro títulos no voleibol dos Jogos Escolares de Rondônia 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/10/2026 às 12h00

Quatro estudantes de Vilhena encerraram os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026 com títulos em duas modalidades. Rafaela Monteiro, Sarah Alencar, Arthur Welter e Carlos Felipe foram campeões tanto no voleibol de quadra quanto no de praia, durante a mesma edição da competição.

As conquistas fizeram parte de uma campanha sem derrotas das equipes masculinas e femininas da categoria infantil. Ao término das disputas, os quatro títulos das duas modalidades haviam sido conquistados pelos representantes de Vilhena, que competiram pela Regional Cone Sul.

A preparação dos estudantes foi conduzida pela Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), responsável pela coordenação técnica das equipes por meio do projeto Cooperando com o Esporte. Nesta temporada, o trabalho envolveu o Colégio Tiradentes da Polícia Militar V (CTPM V) e a FAVOO, instituições que confiaram à associação a preparação dos times.

A orientação dos atletas ficou sob responsabilidade dos técnicos Ubirajara Santos, Roberta Sgamate e Silvan Freitas. A comissão técnica acompanhou as equipes durante a temporada, período dedicado à organização e à preparação para as competições.

As atividades da AVV são desenvolvidas com patrocínio da Prefeitura de Vilhena, do Sicoob Credisul e da escola FAVOO. O projeto também recebe apoio da Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Academia Power e Secretaria Municipal de Esportes (Semes).

Além das instituições envolvidas nesta edição do Joer, a associação mantém parceria com a Escola Maria Arlete Toledo, por intermédio do projeto CTDE. Outra frente de atuação reúne o Colégio Tiradentes da Polícia Militar V e a FAVOO/COOPEVI no projeto Cooperando com o Esporte, idealizado pela própria AVV.

Com os resultados obtidos em 2026, o município terminou as competições de voleibol da categoria infantil com aproveitamento integral, reunindo títulos nas disputas masculinas e femininas, tanto na quadra quanto na areia.