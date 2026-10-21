Prefeitura de Ji-Paraná intensifica operação tapa-buraco antes do período chuvoso

Por ASSESSORIA

Publicada em 21/10/2026 às 11h40

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Públicos (Semosp), intensifica os serviços de recuperação asfáltica em diferentes pontos do município. Nesta quarta-feira (21), as equipes de pavimentação realizam trabalhos de tapa-buraco e reperfilamento, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, reforçar a segurança de motoristas e pedestres e atender às solicitações da população antes do início do período chuvoso.

A equipe de Pavimentação 02 executou o reperfilamento da rua Beira Rio, no trecho entre as avenidas Transcontinental e JK, no bairro Casa Preta. Também iniciou o serviço de tapa-buraco na rua Tenente Brasil, entre a rua Dom Augusto e a avenida Transcontinental, na região central da cidade.

Já a equipe de Pavimentação 01 concluiu o tapa-buraco na rua Curitiba, no trecho entre a T-17 e a T-1. Na sequência, realizou o serviço de recuperação de uma vala rebaixada na rua Divino Taquari, T-11, entre a rua Curitiba e a avenida Maringá, no bairro Nova Brasília.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Serviços Públicos, Cleisson Moroskoski Azevedo, as ações fazem parte de um planejamento estratégico para atender os pontos que apresentam maiores necessidades de manutenção. “Temos uma equipe comprometida que faz o levantamento diário das necessidades e cruza essas informações com as demandas que recebemos da população. O trabalho é fundamental para garantir a trafegabilidade e a segurança nos bairros”, destacou o secretário.

Segundo a Prefeitura, a definição dos locais atendidos considera levantamentos técnicos realizados pelas equipes da Semosp e as solicitações mais urgentes encaminhadas pelos moradores. A intensificação dos serviços busca antecipar a recuperação das ruas antes do período chuvoso.

Solicitação de serviços

A população pode contribuir com o planejamento dos trabalhos, informando à Semosp os pontos que necessitam de manutenção. As solicitações podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da secretaria, no número (69) 99289-1163.