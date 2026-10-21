Pedro Fernandes defende descentralização da saúde e cirurgias mais perto das famílias de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 11h43

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) defendeu na tribuna da Assembleia Legislativa a descentralização da saúde em Rondônia, com prioridade para as cirurgias, uma das maiores demandas que ouviu durante a campanha pelos municípios.

Segundo o deputado, levar o atendimento para perto de onde as pessoas vivem reduz deslocamentos longos e a espera por procedimentos.

A descentralização já faz parte da atuação de Pedro na saúde, com trabalho em torno das cirurgias eletivas e da redução da fila de espera do SUS. Ele também é autor da Lei 5.926/2024, de prevenção ao câncer de próstata.

“Saúde tem que chegar perto de quem precisa. As cirurgias são uma necessidade muito grande e vamos trabalhar para que sejam feitas mais perto das famílias”, afirmou Pedro Fernandes.