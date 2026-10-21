Novo sistema de emissão de nota fiscal entrará em vigor a partir do dia 1º de novembro

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 11h36

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento – Semafo, informa que, partir do dia 1º de novembro, os prestadores de serviços estabelecidos no município de Jaru e enquadrados no regime tributário do Simples Nacional deverão utilizar o Emissor Nacional de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

A migração de sistema faz parte das mudanças ocasionadas pela Reforma Tributária e abrange apenas os contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

O secretário de Administração, Finanças e Orçamento, Igor Zanol, explicou que o Emissor Nacional de NFS-e substitui o sistema municipal para essas empresas. “O contribuinte pode emitir a nota fiscal utilizando o computador, baixando o aplicativo NFS-e Mobile ou por API, após se credenciar e ser integrado ao Sistema Nacional”, disse.

Igor frisou que, após o dia 1º de novembro, o sistema de emissão de notas da Prefeitura de Jaru ficará inoperante para as empresas optantes pelo Simples Nacional. “É importante que o empresário acesse o site do Emissor Nacional, pesquise, confira os dados cadastrais da empresa e faça testes, para se familiarizar com a nova ferramenta antes que a mudança entre em vigor”, concluiu.