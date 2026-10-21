Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais em Porto Velho encerram–se nesta quinta–feira, 22
Por Joao Albuquerque
Publicada em 21/10/2026 às 11h54
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Encerram–se nesta quinta–feira (22) as inscrições para cursos profissionalizantes presenciais que estão sendo ofertados pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição de ensino. https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-nos-cursos-de-formacao-inicial-cursos-presenciais-inscricoes-14-10-2026-a-22-10-2026/

As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), localizada na avenida Tiradentes, e nos polos Flora Calheiros e Rio Branco. A escolaridade mínima exigida para se inscrever é o ensino fundamental incompleto. Os alunos receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

META PRIORITÁRIA  

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que o lançamento de mais um cronograma de cursos profissionalizantes na Capital é resultado da expansão da educação profissional em todo o estado, uma das metas do Planejamento Estratégico da gestão estadual. “O governo de Rondônia incentiva o cidadão rondoniense a se qualificar profissionalmente para ocupar um posto de trabalho ou investir no empreendedorismo”.

Com a democratização do ensino profissionalizante no estado, estudantes que buscam construir uma carreira de sucesso contam com capacitação em diferentes modalidades. Além de cursos de formação inicial que tem curta duração e qualificação profissional com média duração, os alunos se habilitam em uma profissão no ensino técnico.

Um dos cursos ofertados no polo Rio Branco  é o de Design de Sobrancelhas , que contempla quem busca atuar no promissor mercado da beleza

ENSINO TÉCNICO

A estudante Jamile Evelyn, 26, que mora no bairro São Sebastião II em Porto Velho, faz dois cursos técnicos simultaneamente. “No turno da manhã é matriculada no Curso Técnico em Administração e á noite frequenta as aulas do Curso Técnico em Agronegócio. “Comecei a fazer esses dois cursos neste semestre, porque estou sempre atualizando o meu currículo”, afirmou.

Na avaliação da presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, o fortalecimento da educação profissional no cenário rondoniense representa um significativo avanço para quem busca se qualificar profissionalmente, conforme as tendências do mercado de trabalho. “Os cursos profissionalizantes habilitam o estudante a ter uma ocupação condizente com as exigências do mercado de trabalho com foco na inovação e no empreendedorismo”, pontuou.

CURSOS OFERTADOS

Etec

– Operador de Drone

Rio Branco

– Empreendedorismo

– Design de Sobrancelhas

– Maquiagem para Festa

– Auxiliar Administrativo

Flora Calheiros

– Informática Básica

– Copeira Hospitalar

– Excel do Básico ao Avançado

Geral FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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