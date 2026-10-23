Scheid se aproxima ainda mais do núcleo Bolsonaro; e Luciana, Samuel e Fátima reforçam campanha de Lula

Por Herbert Lins

Publicada em 23/10/2026 às 09h59

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

Lula ou Flávio: entre a rejeição, a esperança e o voto

CARO LEITOR, na hora de escolher o próximo presidente, neste domingo (25), o eleitor precisa fazer autocrítica da crítica antes de apertar a tecla da urna. A decisão exige pesar promessas, resultados, erros e contradições. O presidente Lula (PT-SP) aposta no legado de três mandatos no Planalto; O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no capital político do pai e numa imagem mais moderada, sem o estilo explosivo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Mas nenhum sobrenome substitui propostas, preparo e compromisso com o país. A urna não é confessionário nem tribunal de vingança: é escolha e responsabilidade. Criticar o adversário é fácil; reconhecer os próprios erros exige coragem. No domingo, o voto será de cada eleitor e também será sua parcela de responsabilidade pelo rumo do Brasil. O futuro cobra escolhas.

Consequências

O perigo é transformar a urna em desabafo e chamar isso de consciência política. Antes de condenar o adversário, o eleitor deve encarar o espelho: autocrítica é lucidez. Quem escolhe sem refletir não pode fugir das consequências do voto.

Apostar

Para virar o jogo, o presidente Lula (PT-SP) depende dos próprios acertos e dos erros do adversário Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ambos precisam reduzir a rejeição. Se Lula apostar só nos tropeços do rival, sem elevar a aprovação do governo, poderá perder a eleição.

Rejeição

Pesquisas recentes apontam mais indecisos, sobretudo entre as mulheres. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria reduzido a rejeição nesse segmento, decisivo para Lula (PT-SP) em 2022. A disputa exige conquistar votos recorrendo ao sentimento da esperança, não apenas repetir discursos conhecidos.

Gays

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também busca avançar entre eleitores gays e bissexuais, ampliando o diálogo para além de sua base conservadora. Lula (PT-SP), historicamente competitivo nesse segmento, agora enfrenta o desafio de preservar esse apoio.

Incógnita

A aproximação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com eleitores gays e bissexuais abre uma incógnita eleitoral. Quantos votos conseguiu atrair de um segmento antes associado a Lula (PT-SP)? A resposta virá das urnas no próximo domingo.

Virada

A virada de Lula (PT-SP) exige transferir votos e atrair novos eleitores. Pelas estimativas citadas, precisaria conquistar 1,2 milhão de eleitores de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou 2,2 milhões entre indecisos. A conta é alta; a estratégia deve convencer para uma virada histórica.

Futuro

O debate da Globo, nesta sexta-feira (23), pode pesar na reta final. Lula (PT-SP) precisará de equilíbrio e energia, além de propostas concretas para melhorar a vida dos brasileiros. Mais que defender o passado, terá de convencer sobre o futuro.

Debate

No debate da Globo, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve evitar a arrogância e usar o tempo para expor propostas, reduzindo ataques a Lula (PT-SP). Para ampliar seu eleitorado, precisa inspirar confiança e apontar caminhos para uma vida melhor.

Medo

Na segunda-feira (26), o Brasil acordará dividido, apreensivo e com medo. Se Lula (PT-SP) vencer, enfrentará um Congresso de maioria à direita; se Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganhar, também terá de negociar mesmo contando com a maioria. Governar exigirá diálogo, articulação e respeito às instituições.

Adesivaço

O governador eleito Marcos Rogério (PL) e o senador eleito Fernando Máximo (PL) participaram de um adesivaço na Avenida Santos Dumont, em Porto Velho. Uma longa fila de veículos se formou para receber adesivos de Flávio Bolsonaro.

Agenda

O presidente da AROM e prefeito Marcélio Brasileiro (PL) também participou do adesivaço e divulgou vídeo nas redes sociais. Segundo ele, Marcos Rogério e Fernando Máximo estarão amanhã, às 15h, em Nova Mamoré, para uma carreata. Pela manhã, a agenda será em Guajará-Mirim.

Engajado

O senador eleito Bruno Bolsonaro Scheid (PL) está engajado na coordenação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Amanhã, retornará a Ji-Paraná para votar no domingo pela manhã e retornará a Brasília para acompanhar a apuração ao lado de Flávio.

Véspera

Neste sábado (24), o senador eleito Bruno Bolsonaro Scheid (PL) tem prevista uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que cumpre prisão domiciliar. A agenda ocorre na véspera da votação do segundo turno da eleição presidencial.

Proximidade

Caso Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vença a eleição presidencial neste domingo, a proximidade do senador eleito Bruno Bolsonaro Scheid (PL) com a família Bolsonaro poderá ampliar o acesso de Rondônia ao futuro governo. O desafio será converter prestígio pessoal em articulação institucional, investimentos e ações concretas capazes de atender às demandas do estado.

Mobilização

A jornalista e ex-candidata ao Senado Luciana Oliveira (PT) tem intensificado a campanha pela reeleição de Lula (PT-SP) no segundo turno. Nas ruas de Porto Velho e nas redes sociais, atua na mobilização de eleitores na campanha do vira voto.

Empenhado

Falando em vira voto, o ex-candidato a governador Samuel Costa (PSB) está empenhado na campanha do vira voto em Rondônia, mobilizando apoiadores em defesa da reeleição do presidente Lula (PT-SP). A iniciativa busca dialogar com eleitores indecisos neste segundo turno.

Interior

A deputada estadual reeleita Claudinha de Jesus (PT) tem percorrido municípios do interior de Rondônia, promovendo eventos e mobilizando apoiadores em defesa da reeleição do presidente Lula (PT-SP) neste segundo turno.

Intensifica

A ex-senadora e deputada eleita Fátima Cleide (PT) também está em campo na campanha de Lula (PT-SP). Na capital e nas redes sociais, a petista intensifica a mobilização e defende a continuidade do presidente no Planalto.

Posicionamento

A vereadora e deputada federal eleita Sofia Andrade (PL) cobrou, pelas redes sociais, um posicionamento político do prefeito Léo Moraes (Podemos) sobre a eleição presidencial. A cobrança ocorre às vésperas da votação do segundo turno.

Silêncio

Até o fechamento desta coluna, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), não havia declarado publicamente em quem pretende votar para presidente da República neste domingo (25). Seu posicionamento segue em aberto no cenário político local.

Polêmica

Falando em posicionamento, Sofia Andrade (PL) se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao provocar, de cima de um trio elétrico, um eleitor de Lula (PT-SP). Sofia deveria ter convidado o eleitor a trocar o “L” pelo “22”, em vez de destilar um discurso radical. No entanto, foi justamente esse discurso que lhe rendeu mais de 38 mil votos.

Parcial

O prefeito Léo Moraes (Podemos) convidou a população para a inauguração parcial da reforma do Parque Circuito, amanhã, às 15h. Léo precisa evitar que entregas incompletas virem sua marca administrativa e alimentem críticas da população.

Paroca

O vereador Zé Paroca (Avante), cotado para presidir a Câmara Municipal de Porto Velho, participou na noite de ontem (22) do adesivaço na Avenida Santos Dumont, em apoio a Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Paroca é uma promessa da política da capital.

Esperança

A coluna não terá edição extra neste sábado (24) e retorna na segunda-feira, com a análise do resultado das urnas. Enquanto isso, exercerei minha cidadania, viajando de Porto Velho a Nova Mamoré para votar na esperança de um Brasil melhor verde e amarelo.

Sério

Falando sério, no domingo (25), as urnas falarão mais alto que os discursos, as provocações e as promessas. Entre Lula e Flávio, o eleitor decidirá o rumo do Brasil. Depois, não adianta culpar apenas os políticos: a democracia também cobra autocrítica de quem vota e escolhe.