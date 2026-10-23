Deputada Lebrinha destina R$ 150 mil para construção de barracão da AGROPEC em Cujubim

Por Assessoria

Publicada em 23/10/2026 às 08h51

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) destinou R$ 150 mil, por meio de emenda parlamentar, para a construção do barracão da Associação dos Agropecuaristas de Cujubim (AGROPEC). O recurso tem como finalidade ampliar a estrutura disponível à entidade e apoiar o atendimento às demandas dos produtores rurais do município.

O barracão será destinado à organização das atividades da associação, ao armazenamento de equipamentos e ao suporte às ações desenvolvidas em benefício do setor agropecuário local. A proposta é oferecer uma base de apoio para o trabalho da entidade junto aos produtores.

“Destinamos, por meio de emenda parlamentar, R$ 150 mil para a construção do barracão da Associação dos Agropecuaristas de Cujubim”, informou a parlamentar.

A destinação integra a atuação do mandato voltada ao fortalecimento do setor rural. Segundo Lebrinha, o investimento busca apoiar quem produz e contribuir para o desenvolvimento de Rondônia, com infraestrutura para atender às necessidades das associações e das comunidades rurais.