Rico Melquiades pede perdão após polêmicas:

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 15h43

Rico Melquiades, 33 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (28) para publicar uma carta aberta e pedir desculpas oficialmente pelas polêmicas em que se envolveu nas últimas semanas.

No vídeo em questão, o campeão de A Fazenda 13, da Record TV, reconheceu que já ofendeu e provocou outras pessoas e pediu uma nova chance ao público para que pudesse se redimir e recomeçar.

Em tom irônico, ele encerrou a mensagem com um apelo: “Quero perguntar se vocês podem me descancelar”.

Alem disso, na gravação, o influenciador também citou nominalmente a cantora Anitta, a artista Pabllo Vittar e as atrizes Luana Piovani e Samara Felippo, além de mencionar outras pessoas que fez questão de criticar publicamente.

“Quero pedir desculpas a todos os brasileiros”, disse Rico, que afirmou ter se arrependido de suas atitudes. Ao final, resumiu o pedido com a frase: “Errei e fui moleque”.