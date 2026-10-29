Governo de Rondônia abre inscrições para Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 29/10/2026 às 16h27

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), abriu nesta quinta-feira (29), inscrições para o processo seletivo do Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos (PVSA), destinado à formação de cadastro reserva para atuação na Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e no Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).

Conforme o Edital nº312026SESDEC-APOIO, são oferecidas 332 vagas, sendo 302 para a Polícia Militar e 30 para o Corpo de Bombeiros Militar.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela execução do processo seletivo, no período de 29 de outubro a 17 de novembro.

As oportunidades estão distribuídas em 24 localidades para a Polícia Militar e 19 localidades para o Corpo de Bombeiros Militar. A distribuição e a quantidade de vagas variam conforme a corporação e a localidade escolhida pelo candidato, de acordo com o quadro previsto no edital.

AUXÍLIO MENSAL

Os selecionados receberão auxílio mensal de natureza indenizatória de R$ 1.215 mil com possibilidade de reajuste para R$ 1.350 mil a partir do segundo ano, caso haja renovação do contrato entre as partes. A jornada será de seis horas diárias, conforme as condições previstas no edital. O programa também prevê auxílio-transporte, auxílio-saúde, auxílio-fardamento e seguro contra acidentes pessoais, nos termos da legislação vigente.

O PVSA desempenha papel importante no fortalecimento da segurança pública ao ampliar o suporte administrativo às corporações militares. Os voluntários poderão atuar em atividades como recepção nas unidades, atendimento ao público, organização e distribuição de documentos, serviços de protocolo, telefonia, videomonitoramento e apoio às rotinas administrativas e de tecnologia da informação. Esse suporte contribui para a organização e o funcionamento das unidades, permitindo que os profissionais das forças de segurança concentrem esforços nas atividades operacionais e no atendimento às demandas da população.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, enfatizou a contribuição do programa para as atividades das corporações. “O PVSA é uma iniciativa importante para fortalecer o suporte administrativo das nossas forças de segurança. Essas atividades são fundamentais para o funcionamento das unidades, desde o atendimento ao cidadão até o apoio às rotinas internas. Com uma estrutura administrativa organizada, contribuímos para que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros desempenhem suas atribuições com mais eficiência.”

ETAPAS DA SELEÇÃO

Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital, incluindo idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, regularidade com as obrigações eleitorais e comprovação de desemprego, além das demais exigências previstas.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, exame de saúde, investigação social e curso de formação. Conforme o edital, a aplicação da prova objetiva está prevista para 6 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 60, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O documento também prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e destina 50% das vagas a candidatos oriundos de escolas públicas ou de instituições privadas nas quais tenham concluído o ensino médio como bolsistas integrais, conforme os critérios estabelecidos. Os interessados devem consultar o edital completo para verificar a distribuição das vagas, os requisitos, a documentação necessária e o cronograma do processo seletivo.