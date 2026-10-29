Presépio Vivente será apresentado em três noites na Jerusalém da Amazônia

Por Letícia Regis

Publicada em 29/10/2026 às 16h50

A fé, a emoção e a tradição religiosa vão ganhar vida na Jerusalém da Amazônia com a apresentação do Presépio Vivente, espetáculo teatral que retrata o nascimento de Jesus Cristo e transmite mensagens de amor, esperança e fraternidade. A encenação será realizada nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, às 19h, reunindo moradores de Porto Velho e visitantes em uma programação que une arte, espiritualidade e cultura.

A realização do evento conta com o apoio de diversas secretarias municipais, que atuam de forma integrada nos serviços de organização, limpeza e preparação da estrutura necessária para receber o público. A iniciativa contribui para a realização de uma manifestação cultural e religiosa que valoriza as tradições cristãs por meio do teatro.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, apoiar iniciativas como o Presépio Vivente é uma forma de valorizar as expressões culturais e religiosas presentes na história da cidade.

“É muito importante apoiar eventos que valorizam a nossa cultura e mantêm vivas as tradições religiosas da nossa cidade. Queremos que as famílias tenham a oportunidade de participar, vivenciar esse momento de fé e se emocionar com uma apresentação que transmite mensagens tão importantes. Nossa expectativa é receber um grande público e proporcionar uma experiência especial para todos”, disse o prefeito.

Além de representar uma passagem importante da tradição cristã, o Presépio Vivente proporciona ao público a oportunidade de acompanhar uma encenação que reúne elementos teatrais e religiosos. A programação também favorece o encontro entre famílias e pessoas interessadas nas manifestações culturais da capital.

As apresentações acontecerão na Jerusalém da Amazônia, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, sempre às 19h. O público interessado poderá acompanhar o espetáculo durante as três noites de programação.