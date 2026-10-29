Patrick Stewart, o Professor Xavier de “X-Men”, morre aos 86 anos

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 16h58

O ator britânico Patrick Stewart, conhecido mundialmente por interpretar o Professor Xavier na franquia “X-Men” e o capitão Jean-Luc Picard em “Star Trek”, morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela família nas redes sociais nesta quinta-feira (29), que informou que o artista enfrentava a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy.

Em comunicado, os familiares lamentaram a perda e destacaram que o ator estava acompanhado de pessoas próximas nos últimos momentos. “Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem em sua casa em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e a demência corporal de Lewy”, diz o texto.

A homenagem também descreveu o ambiente em que Stewart passou seus últimos momentos, cercado por familiares e amigos, com música, orações, lágrimas e risos. A publicação ressaltou ainda a serenidade do ator e a marca deixada por ele ao longo da vida. Além do comunicado, a família compartilhou um trecho da autobiografia Making It So: A Memoir, na qual o artista refletiu sobre as semelhanças entre sua trajetória e a de um de seus personagens mais emblemáticos.

“Como eu, Jean-Luc viveu uma vida incomum, que o levou muito além dos limites da experiência humana normal. Mas ele também é alguém que se manteve fiel às suas raízes terrenas, pois são elas que lhe deram sua identidade. No fim, ele sente o chamado do lar, assim como eu”, escreveu Stewart no livro.