De biquíni, Virginia Fonseca empina bumbum em Miami:

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 15h53

Virginia Fonseca, de 27 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta quarta-feira (28) para renovar o bronzeado em Miami, nos Estados Unidos. Hospedada em um apartamento de frente para o mar ao lado de um grupo de amigos, a influenciadora compartilhou registros do momento em que aparece de biquíni na sacada do imóvel, que pertence ao ex-marido, Zé Felipe.

Nas imagens, Virginia posou diante da paisagem e destacou o bumbum, chamando a atenção dos seguidores. A influenciadora já investiu cerca de R$ 140 mil em tratamentos estéticos para a região, incluindo sessões de bioestimulação e procedimentos voltados à melhora da textura e da sustentação dos glúteos. Além disso, ela mantém uma rotina de exercícios físicos para fortalecer os membros inferiores.

A publicação rapidamente recebeu comentários de admiradores e pessoas próximas à influenciadora. Mirela Janis foi direta ao elogiar a amiga: “Gostosa”. Já Duda Freire brincou com a repercussão das imagens ao escrever: “Fala dela, mas fala baixo”.

Tana Lobo também entrou na brincadeira e comentou: “A bunda tem CPF próprio”. Entre os demais seguidores, uma internauta destacou que havia “muita informação numa foto só”, enquanto outras mensagens exaltaram a beleza da empresária . “Belíssima”, escreveu uma fã. “O significado de beleza se chama Virginia Fonseca”, comentou outra.

Influenciadora se envolve em polêmica com Silvia Abravanel

Além da repercussão das fotos, Virginia esteve no centro de uma polêmica nas últimas horas após receber críticas de Silvia Abravanel. A apresentadora comentou um vídeo em que a influenciadora aparece curtindo uma festa em Miami ao lado de amigos, dançando com notas de dólar nas mãos e presas à roupa.

Na ocasião, Silvia questionou a postura de Virginia como mãe e sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, recorresse à Justiça para pedir a guarda dos três filhos do ex-casal. A apresentadora também fez críticas a Margareth Serrão, mãe da influenciadora.