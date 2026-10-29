Passeio educativo leva alunos da EMEIEF Belezas do Buriti ao contato com a natureza em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 29/10/2026 às 16h30

Aprender sobre o meio ambiente também significa vivenciar a natureza de perto. Com essa proposta, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou, nesta quinta-feira (29), um passeio educativo com estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Belezas do Buriti, no Parque Natural de Porto Velho.

A visita proporcionou às crianças uma experiência de aprendizado fora da sala de aula, aproximando os estudantes da biodiversidade amazônica e incentivando a compreensão sobre a importância de preservar os recursos naturais. Durante a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o ambiente do parque e ampliar seus conhecimentos sobre a fauna, a flora e os cuidados necessários para a conservação da natureza.

APRENDIZADO ALÉM DA SALA DE AULA

Os passeios educativos permitem que os estudantes relacionem os conteúdos trabalhados na escola com experiências práticas em contato com o meio ambiente. Ao conhecerem os espaços do Parque Natural, as crianças podem observar características da natureza e compreender como a conservação dos ecossistemas contribui para o equilíbrio ambiental.

A iniciativa também busca incentivar atitudes sustentáveis que podem ser adotadas no cotidiano, como descartar corretamente o lixo, preservar as árvores, respeitar os animais e evitar o desperdício de água.

Para o prefeito Léo Moraes, proporcionar experiências educativas em espaços naturais contribui para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância da preservação ambiental.

“Investir em educação ambiental é investir no futuro da nossa cidade. Quando as crianças têm a oportunidade de conhecer a natureza de perto, elas compreendem melhor a importância de preservar nossos recursos naturais. Queremos que esse aprendizado ultrapasse os limites do parque e também esteja presente no dia a dia das famílias”.

A visita também oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer um espaço público destinado à conservação ambiental e ao contato com a natureza, complementando os conteúdos trabalhados em sala de aula.

CONSCIENTIZAÇÃO QUE COMEÇA NA INFÂNCIA

O contato direto com a natureza pode despertar a curiosidade das crianças sobre as espécies da região amazônica e tornar o aprendizado mais significativo. Essas experiências também ajudam os estudantes a compreender a relação entre suas atitudes cotidianas e a conservação do meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, ressaltou a importância de aproximar os estudantes das questões ambientais desde os primeiros anos escolares.

“Esses passeios são uma oportunidade de transformar o conhecimento em experiência. No Parque Natural, os estudantes podem conhecer melhor a riqueza da nossa biodiversidade e entender por que precisamos protegê-la. Nosso objetivo é incentivar atitudes sustentáveis desde cedo e contribuir para a formação de uma geração mais consciente”.

As atividades integram as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Sema no Parque Natural de Porto Velho, que busca aproximar a comunidade escolar dos espaços de conservação ambiental do município.

A experiência também pode ser levada para além do ambiente escolar, por meio de conversas com familiares e da adoção de cuidados simples com o meio ambiente, como evitar o descarte irregular de resíduos e respeitar os espaços naturais da cidade.

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Texto: Sema

Agência de Notícias

Agência de Notícias

Atividade realizada no Parque Natural estimula o conhecimento sobre a biodiversidade amazônica e a preservação ambiental

Aprender sobre o meio ambiente também significa vivenciar a natureza de perto. Com essa proposta, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou, nesta quinta-feira (29), um passeio educativo com estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Belezas do Buriti, no Parque Natural de Porto Velho.

A visita proporcionou às crianças uma experiência de aprendizado fora da sala de aula, aproximando os estudantes da biodiversidade amazônica e incentivando a compreensão sobre a importância de preservar os recursos naturais. Durante a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o ambiente do parque e ampliar seus conhecimentos sobre a fauna, a flora e os cuidados necessários para a conservação da natureza.

APRENDIZADO ALÉM DA SALA DE AULA

Os passeios educativos permitem que os estudantes relacionem os conteúdos trabalhados na escola com experiências práticas em contato com o meio ambiente. Ao conhecerem os espaços do Parque Natural, as crianças podem observar características da natureza e compreender como a conservação dos ecossistemas contribui para o equilíbrio ambiental.

A iniciativa também busca incentivar atitudes sustentáveis que podem ser adotadas no cotidiano, como descartar corretamente o lixo, preservar as árvores, respeitar os animais e evitar o desperdício de água.

Para o prefeito Léo Moraes, proporcionar experiências educativas em espaços naturais contribui para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância da preservação ambiental.

“Investir em educação ambiental é investir no futuro da nossa cidade. Quando as crianças têm a oportunidade de conhecer a natureza de perto, elas compreendem melhor a importância de preservar nossos recursos naturais. Queremos que esse aprendizado ultrapasse os limites do parque e também esteja presente no dia a dia das famílias”.

A visita também oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer um espaço público destinado à conservação ambiental e ao contato com a natureza, complementando os conteúdos trabalhados em sala de aula.

CONSCIENTIZAÇÃO QUE COMEÇA NA INFÂNCIA

O contato direto com a natureza pode despertar a curiosidade das crianças sobre as espécies da região amazônica e tornar o aprendizado mais significativo. Essas experiências também ajudam os estudantes a compreender a relação entre suas atitudes cotidianas e a conservação do meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, ressaltou a importância de aproximar os estudantes das questões ambientais desde os primeiros anos escolares.

“Esses passeios são uma oportunidade de transformar o conhecimento em experiência. No Parque Natural, os estudantes podem conhecer melhor a riqueza da nossa biodiversidade e entender por que precisamos protegê-la. Nosso objetivo é incentivar atitudes sustentáveis desde cedo e contribuir para a formação de uma geração mais consciente”.

As atividades integram as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Sema no Parque Natural de Porto Velho, que busca aproximar a comunidade escolar dos espaços de conservação ambiental do município.

A experiência também pode ser levada para além do ambiente escolar, por meio de conversas com familiares e da adoção de cuidados simples com o meio ambiente, como evitar o descarte irregular de resíduos e respeitar os espaços naturais da cidade.