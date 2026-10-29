Saúde municipal mantém atendimentos de urgência durante feriadão de Finados

Por Taiana Mendonça

Publicada em 29/10/2026 às 16h41

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa como funcionará a rede municipal de saúde durante o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, transferido para sexta-feira (30), e o feriado de Finados, na segunda-feira (2 de novembro).

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão o atendimento suspenso a partir de sexta-feira (30), com retorno das atividades normais na terça-feira (3). A medida segue o decreto municipal que transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público.

Durante esse período, as unidades de urgência e emergência permanecerão em funcionamento para atender a população. O Corujão da Saúde também manterá o atendimento noturno na sexta-feira e na segunda-feira, conforme sua programação habitual para os dias úteis e feriados.

ONDE BUSCAR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA?

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Pronto Atendimento Ana Adelaide funcionam 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Esses serviços atendem situações que exigem avaliação médica sem demora, como dores intensas, falta de ar, alterações importantes da pressão arterial, acidentes e outros problemas de saúde que necessitam de atendimento imediato.

Confira os locais de atendimento:

UPA Leste: rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro. Endereço provisório devido às obras.

UPA Sul: rua Urtiga, nº 1, esquina com a avenida Jatuarana, bairro Nova Floresta.

UPA José Adelino: rua Colatina, nº 2031, bairro Marcos Freire.

UPA Jaci-Paraná: rua José Saleh, s/n, distrito de Jaci-Paraná.

Pronto Atendimento Ana Adelaide: rua Padre Chiquinho, nº 1060, bairro Pedrinhas.

A Maternidade Municipal Mãe Esperança também mantém o atendimento obstétrico de urgência 24 horas por dia.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funciona ininterruptamente pelo telefone 192, prestando orientações e atendimento pré-hospitalar em situações de urgência e emergência, conforme avaliação da central de regulação.

Corujão da Saúde garante atendimento para casos leves durante o feriadão de Finados

CORUJÃO DA SAÚDE: ATENDIMENTO NOTURNO PARA CASOS LEVES

O Corujão da Saúde funciona das 18h à meia-noite, com entrada de novos pacientes até as 23h30. Durante o feriadão, o serviço estará disponível na sexta-feira (30) e na segunda-feira (2), mas não funcionará no sábado (31) nem no domingo (1º).

O atendimento é destinado a situações de menor gravidade que precisam de avaliação médica, como dores de cabeça, garganta ou ouvido, sintomas gripais, febre e outros quadros leves, conforme avaliação da equipe de saúde.

Confira as unidades:

Zona Leste: USF Hamilton Gondim, avenida José Amador dos Reis, s/n, bairro Tancredo Neves.

Zona Sul: USF Manoel Amorim de Matos, rua Angico, nº 5030, bairro Cohab.

O Corujão não substitui as consultas de rotina das UBSs. Pacientes que necessitem de atendimento de maior complexidade serão encaminhados aos serviços adequados, conforme avaliação dos profissionais.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter os serviços de urgência e emergência disponíveis durante o período “Ajustamos o calendário, mas o compromisso com a saúde não para. Garantimos a manutenção de toda a rede de urgência para que a população tenha suporte rápido e seguro em qualquer dia do feriado”.

A manutenção desses atendimentos permite que os moradores continuem buscando assistência durante a suspensão temporária das atividades nas UBSs. Conhecer o funcionamento de cada serviço ajuda a escolher a unidade adequada conforme a necessidade de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a orientação sobre a escolha do local de atendimento.

“Pedimos que os moradores utilizem cada serviço conforme a sua necessidade. Casos leves de urgência noturna devem procurar o Corujão, enquanto as UPAs e o Ana Adelaide seguem de portas abertas 24h para os casos mais graves”.

As UPAs também realizam a avaliação inicial de pacientes com diferentes níveis de gravidade, utilizando critérios de classificação de risco para definir a prioridade dos atendimentos. Por isso, pessoas com sintomas intensos ou piora repentina do estado de saúde não devem aguardar o funcionamento das unidades básicas.

QUANDO ACIONAR O SAMU (192)?

O Samu 192 funciona 24 horas para atender situações de urgência e emergência

O Samu deve ser acionado em situações de urgência ou emergência que necessitem de orientação ou socorro imediato, como:

Falta de ar intensa ou dor súbita no peito;

Acidentes de trânsito com vítimas ou traumas graves;

Crises convulsivas, desmaios ou perda de consciência;

Suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), conhecido como derrame;

Queimaduras graves, intoxicações ou outras situações de risco à vida.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ligação para o número 192 é gratuita, e a equipe responsável avalia a ocorrência e orienta sobre as medidas necessárias.

Para consultas de rotina e acompanhamento regular de saúde, o atendimento nas UBSs será retomado na terça-feira (3 de novembro). Durante o feriadão, os moradores devem procurar os serviços de urgência conforme a gravidade dos sintomas e observar os horários específicos do Corujão.