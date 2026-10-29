Ataque russo em estação de trem ucraniana deixa 14 mortos; Ucrânia lança drones contra Moscou

Por g1

Publicada em 29/10/2026 às 15h17

A Ucrânia e a Rússia trocaram ataques com drones na madrugada desta quinta-feira (29). Um bombardeio russo atingiu uma estação de trem civil em Dnipro e deixou 14 mortos. Já o governo Putin repudiou o lançamento de centenas de drones contra Moscou durante cúpula de líderes africanos na cidade.

"Um ataque russo horrível contra a estação ferroviária de Dnipro. Os russos lançaram um ataque com drones contra uma plataforma onde estavam parados um trem suburbano comum e um trem de passageiros que operava em horário regular. (...) Quantos ataques terroristas a Rússia já realizou contra nosso povo?", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Fotos divulgadas pelo serviço de resgate ucraniano mostraram corpos espalhados pela estação após o ataque. Na plataforma, onde estavam vários passageiros, havia um trem que tinha como destino Zaporizhzhia. Equipes de bombeiros foram mobilizadas para fazer o resgate das vítimas. Também há cinco feridos, segundo as autoridades.

O presidente da França também repudiou o ataque e acusou o governo Putin de "buscar escalar a guerra com ataques contra civis".

Pouco antes, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que 613 drones foram lançados em direção ao estado de Moscou durante a madrugada, sendo que as defesas aéreas destruíram 231 projéteis que iriam diretamente para a capital russa. A maioria dos drones foi neutralizada, segundo a autoridade.

O Kremlin condenou a ofensiva ucraniana e lembrou que delegações de 48 países estão na cidade no momento para a terceira reunião de cúpula Rússia-África.

Ao todo, o Ministério da Defesa russo disse ter derrubado um total de 1.214 drones ucranianos na madrugada desta quinta.

Policiais ucranianos trabalham no local de um ataque aéreo à estação ferroviária de Dnipro — Foto: DIVULGAÇÃO / SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DA UCRANIA / AFP

Os ataques acontecem em um momento em que Rússia e Ucrânia se preparam para retomar, em novembro, as negociações de paz, com mediação dos Estados Unidos.

Na terça-feira (27), os dois países também iniciaram um cessar-fogo regional para permitir uma operação humanitária em Oleshky, cidade do sul da Ucrânia ocupada pelas forças russas.

A trégua, negociada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, deve permitir a entrega de ajuda e a retirada de moradores de Oleshky, que enfrenta uma grave escassez de alimentos e medicamentos.

"Como chefe da equipe de negociação ucraniana, confirmo que o lado ucraniano está cumprindo seus compromissos", afirmou Dmytro Lubinets, comissário de Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, em uma publicação no Facebook