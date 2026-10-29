Semed divulga novo cronograma de processo eleitoral previsto no Edital nº 25/2026

Por Meiry Santos

Publicada em 29/10/2026 às 16h20

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a retificação do Edital nº 25/2026/SEMED-DGE, que estabelece novas datas para as etapas do processo eleitoral conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 547, de 05 de outubro de 2026.

A medida tem como objetivo reorganizar os prazos previstos no edital, assegurando a transparência dos procedimentos e a participação dos interessados no processo.

De acordo com a retificação, o novo cronograma começa com a homologação das inscrições, marcada para 03 de novembro de 2026. O prazo para apresentação de recursos será no dia 04 de novembro, com análise e julgamento previstos para o dia 06.

No dia 09 de novembro, será realizada a homologação das candidaturas, seguida da divulgação da lista final dos candidatos.

ELEIÇÃO E RESULTADOS

A votação está marcada para 11 de novembro de 2026, com apuração dos votos prevista para o mesmo dia.

O resultado preliminar será divulgado em 13 de novembro, enquanto a publicação do resultado definitivo está prevista para o dia 16.O processo eleitoral se encerrará em 17 de novembro, com a homologação do resultado e sua publicação no Diário Oficial do Município.

A Semed esclarece que a retificação altera exclusivamente o cronograma eleitoral. As demais regras, critérios e disposições estabelecidos no Edital nº 25/2026/SEMED-DGE permanecem inalterados.

CONFIRA AS PRINCIPAIS DATAS

03/11: Homologação das inscrições.

04/11: Prazo para apresentação de recursos.

06/11: Análise e julgamento dos recursos.

09/11: Homologação das candidaturas e publicação da lista final.

11/11: Eleição e apuração dos votos.

13/11: Divulgação do resultado preliminar.

16/11: Divulgação do resultado definitivo.

17/11: Homologação e publicação no Diário Oficial do Município.

Os interessados devem acompanhar as publicações oficiais da Semed para consultar os resultados de cada etapa e observar os novos prazos estabelecidos no processo eleitoral.