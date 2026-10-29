Parque Circuito tem brinquedos danificados, lixeiras quebradas e pichações menos de uma semana após revitalização

Por Iule Vargas

Publicada em 29/10/2026 às 16h25

Menos de uma semana após a entrega da revitalização do Parque Circuito, em Porto Velho, brinquedos já apresentam danos, lixeiras foram quebradas, a área pet está interditada, os banheiros foram pichados e há lixo espalhado pelo local. A situação chama a atenção para a importância da conscientização da população sobre o uso adequado e a preservação dos espaços públicos.

Entregue à população no dia 24 de outubro, o parque foi revitalizado para proporcionar mais qualidade de vida, lazer e convivência às famílias. No entanto, os problemas identificados poucos dias depois da entrega comprometem a utilização dos equipamentos e reforçam a necessidade de cuidado com o patrimônio público.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, destaca a importância da colaboração dos frequentadores para manter os espaços públicos em boas condições de uso. “A preservação dos brinquedos, o cuidado com as lixeiras, o descarte correto do lixo e o respeito às estruturas disponibilizadas à comunidade são atitudes fundamentais para garantir que todos possam usufruir do parque”.

A Prefeitura reforça que os danos ao patrimônio público afetam diretamente a população, uma vez que recursos e equipes precisam ser mobilizados para recuperar estruturas danificadas, em vez de serem destinados exclusivamente a novas melhorias.

Os pais e responsáveis devem acompanhar as crianças durante o uso dos brinquedos, orientando-as a utilizá-los corretamente e evitando movimentos que forcem ou danifiquem os equipamentos. O parque conta com placas informativas que apresentam as regras de uso, que devem ser respeitadas para garantir a segurança de todos e a conservação do espaço público.

Além dos danos às estruturas, o lixo espalhado pelo local reforça a necessidade de conscientização dos frequentadores sobre o descarte correto de resíduos e o cuidado com os equipamentos. Preservar o patrimônio público é uma responsabilidade coletiva e contribui para que todos continuem aproveitando o parque em boas condições.

O prefeito Léo Moraes reforça a importância da participação da população na preservação dos espaços públicos. “A Prefeitura trabalha para oferecer espaços de lazer, esporte e convivência para a população, mas precisamos que cada cidadão faça a sua parte. Cuidar dos parques e das praças é cuidar da nossa cidade. O patrimônio público pertence a todos e deve ser preservado para que as famílias possam continuar usufruindo desses espaços”.

A orientação é que os frequentadores utilizem os equipamentos de maneira adequada, evitem atos de vandalismo, descartem o lixo nas lixeiras e denunciem situações que coloquem em risco o patrimônio público.

Cuidar da cidade é uma responsabilidade compartilhada. A preservação dos parques e praças contribui para que esses ambientes continuem sendo espaços de lazer, esporte e convivência para toda a comunidade.