Programa de prevenção de fraturas de Rondônia recebe profissionais de quatro estados para intercâmbio

Por Daiane Brito

Publicada em 29/10/2026 às 16h18

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) recebeu, no dia 26 de outubro, médicos e outros profissionais de saúde de São Luís (MA), Belém (PA), Manaus (AM) e Fortaleza (CE) para uma visita Técnico-Científica ao Ambulatório Revita, desenvolvido na Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho. A iniciativa promove o intercâmbio de conhecimentos sobre estratégias de prevenção de novas fraturas e apresenta a experiência do serviço estadual aos profissionais interessados em desenvolver iniciativas semelhantes em outras regiões do país.

O Ambulatório Revita atua na identificação, avaliação e acompanhamento de pessoas que sofreram fraturas por fragilidade, com foco na redução do risco de novas ocorrências. O trabalho envolve o acompanhamento dos pacientes e a adoção de estratégias voltadas à prevenção secundária de fraturas, contribuindo para a continuidade do cuidado.

MAPA INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS

Desde 2016, o Revita integra o mapa internacional de boas práticas do programa Capture the Fracture®, da International Osteoporosis Foundation (IOF), com classificação Gold, o nível mais alto de reconhecimento da iniciativa. O destaque reflete a excelência do serviço no acompanhamento de pacientes e na prevenção de novas fraturas.

Desde 2016, o Revita integra o mapa internacional de boas práticas

Durante a visita, os profissionais conheceram o funcionamento do ambulatório e as estratégias utilizadas na assistência aos pacientes. A programação também incluiu atividades de compartilhamento de experiências sobre a implementação de programas de prevenção secundária de fraturas, com o objetivo de contribuir para a disseminação desse modelo de cuidado.

A atividade foi conduzida pelo médico ortopedista da Sesau e coordenador do Ambulatório Revita, dr. Luiz Fernando Tikle Vieira, que apresentou a organização do serviço e as práticas desenvolvidas na unidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância para o estado em contar com um atendimento especializado que se tornou referência para outras regiões do país. “A visita de profissionais de diferentes regiões do país interessados em conhecer o programa demonstra o importante trabalho desenvolvido pela rede estadual de saúde, para os quais o estado remete todo o reconhecimento pelo empenho em oferecer um atendimento de qualidade, que contribui para a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.”

Para o secretário adjunto da Sesau, Fábio Perondi, a visita Técnico-Científica impulsiona a troca de experiências entre profissionais de diferentes estados e amplia a divulgação de estratégias de prevenção de fraturas, com foco na qualidade do acompanhamento e na redução do risco de novas ocorrências.