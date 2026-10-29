Sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível de 30 de outubro a 2 de novembro

Por secom

Publicada em 29/10/2026 às 16h15

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa que o Portal de Gestão do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível de 30 de outubro a 2 de novembro de 2026. A interrupção ocorrerá em todo o território nacional devido a uma atualização tecnológica no sistema responsável pela integração com a base de dados de renda.

Durante esse período, os procedimentos que dependem diretamente da plataforma ficarão suspensos na Central do Cadastro Único, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos demais polos de atendimento vinculados à Semias.

A Central do Cadastro Único orienta os usuários a organizarem suas demandas com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários. O restabelecimento do sistema está previsto para terça-feira (3), a partir das 7h, no horário de Brasília, correspondente às 6h em Rondônia. Já o atendimento presencial seguirá os horários de funcionamento das unidades.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de informar a população antecipadamente para que as famílias possam se organizar durante a interrupção dos serviços.

“Manter a população informada é uma prioridade da nossa gestão. Essa atualização é importante para o funcionamento do sistema, e os serviços serão normalizados assim que a plataforma estiver novamente disponível”, afirmou.

A suspensão temporária afetará procedimentos como consultas e atualizações cadastrais que dependem do acesso ao sistema. Por isso, os usuários devem considerar o período de manutenção antes de procurar uma unidade de atendimento.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, também orientou as famílias a manterem a atenção aos compromissos relacionados ao Cadastro Único.

“É importante que os usuários acompanhem os prazos e mantenham suas informações cadastrais em dia, contribuindo para a continuidade do acesso aos programas sociais e benefícios vinculados ao Cadastro Único”, destacou.

O Cadastro Único é utilizado para identificar famílias de baixa renda e apoiar o acesso a diferentes programas sociais. A atualização das informações cadastrais deve ser realizada conforme as orientações dos serviços responsáveis, respeitando os prazos e procedimentos de cada benefício.