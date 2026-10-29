Deputado Pedro Fernandes destaca avanço da obra da ponte sobre o Rio Cujubim

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 12h00

A construção da nova ponte de concreto sobre o Rio Cujubim, no km 11,20 da RO-205, está em andamento. A obra, executada por empresa contratada pelo Governo de Rondônia, substitui a estrutura atual e é resultado de uma defesa que o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) sustenta desde o início do mandato, com indicações ao DER desde 2023.

A travessia é estratégica para quem vive e produz em Cujubim e Machadinho do Oeste. No início de 2026, a estrutura existente apresentou cedimento parcial, e Pedro Fernandes solicitou manutenção emergencial para garantir a segurança de quem usa a rodovia, enquanto cobrava o avanço da obra definitiva.

O caminho até a obra teve etapas. O projeto executivo foi elaborado e aprovado pela equipe técnica do Estado, e a ordem de serviço para a construção foi emitida. O investimento previsto é de R$ 4.732.321,05.

A ponte é o primeiro passo da agenda do deputado para a RO-205. O segundo é o projeto de engenharia da pavimentação entre Cujubim e Machadinho do Oeste, e Pedro Fernandes tem atuado para que ele saia do papel. É esse projeto que define o traçado, calcula o custo da obra e dá a dimensão do recurso necessário, o que abre caminho para buscar os recursos e chegar à obra de pavimentação.

“A ponte sobre o Rio Cujubim é uma defesa do meu mandato e hoje é obra em andamento. O projeto de pavimentação é o grande passo para buscar os recursos e chegar à obra. Uma rodovia dessas ninguém consegue sozinho, e vou seguir cobrando cada etapa”, afirmou Pedro Fernandes.