Guaporé contrata Hélio Jr., ex-Atlético-MG e Bahia, para disputar o Campeonato Rondoniense 2027

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/10/2026 às 11h47

Helio Jr com medalha ganha pela Seleção — Foto: Divulgação/heliojr6

PORTO VELHO, RO – Com passagem por treinamentos da Seleção Brasileira principal durante a preparação para a Copa América de 2019, o lateral-esquerdo Hélio Jr., de 26 anos, foi anunciado como reforço do Guaporé para a disputa do Campeonato Rondoniense de 2027. Natural de Rondônia, o jogador terá sua primeira experiência profissional defendendo uma equipe do estado onde nasceu, após construir parte da carreira nas categorias de base do Atlético-MG e em clubes do futebol europeu.

A contratação integra o planejamento da diretoria do Guaporé para a próxima temporada. A proposta da equipe, conhecida como Laranja Mecânica, é reunir jogadores com experiência em competições nacionais e internacionais e atletas mais jovens da região. Com a chegada do lateral, o clube alcança a marca de 14 jogadores apresentados para o campeonato estadual.

Entre os momentos de destaque da trajetória de Hélio Jr. está sua participação nos treinamentos da Seleção Brasileira principal, em 2019. Na ocasião, aos 19 anos, o atleta foi chamado para integrar as atividades preparatórias da equipe que disputaria a Copa América daquele ano.

Antes disso, o jogador havia permanecido durante seis anos no Atlético-MG, onde percorreu as categorias de formação desde o Sub-13 até chegar ao elenco profissional. Durante esse período, participou de clássicos e competições nacionais, além de conquistar espaço nas seleções brasileiras de base.

Representando o Brasil nas categorias inferiores, Hélio Jr. conquistou a Copa Simón Bolívar e o Campeonato Sul-Americano Sub-15, disputado na Colômbia. As experiências internacionais também passaram a fazer parte de sua carreira posteriormente, com atuações no Portimonense, de Portugal, no Iraklis, da Grécia, e no KS Burreli, da Albânia.

No futebol brasileiro, o lateral também acumulou passagens pelo Bahia e pelo Coruripe, de Alagoas. O histórico em diferentes clubes e competições está entre os aspectos considerados pelo Guaporé na composição do elenco para 2027.

Ao comentar o acerto, o jogador destacou o significado de atuar profissionalmente em Rondônia depois de desenvolver sua trajetória fora do estado. Segundo Hélio Jr., defender uma equipe rondoniense era um desejo antigo, e a decisão de aceitar a proposta foi motivada pela confiança no trabalho apresentado pelo Guaporé.

“Voltar para o meu estado e jogar pela primeira vez em um clube daqui é algo muito especial”, declarou o lateral.

O atleta também afirmou que pretende aproveitar a experiência adquirida durante as passagens pelo Atlético-MG e pelo futebol europeu para contribuir com a equipe. Sua expectativa é realizar uma boa temporada e ajudar o Guaporé a alcançar os objetivos estabelecidos para o Campeonato Rondoniense.

A apresentação oficial de Hélio Jr. e o início das atividades de pré-temporada estão previstos para as próximas semanas. O lateral passa a integrar o grupo que está sendo formado para representar o Guaporé na competição estadual de 2027.