Dia do Livro é convite para descobrir histórias e valorizar a literatura de Porto Velho

Por Simone Rios

Publicada em 29/10/2026 às 12h02

A literatura transforma vivências em histórias, preserva memórias e ajuda a expressar a identidade de um povo. No Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho convida a população a valorizar os escritores e as obras que retratam a Amazônia, Rondônia e a vida na capital.

Para o prefeito Léo Moraes, incentivar a leitura também é fortalecer a cultura e as histórias da cidade. “Os livros mantêm vivas as memórias e ampliam nosso olhar sobre o mundo. Valorizar a literatura e os escritores de Porto Velho é reconhecer a cultura que nasce das experiências e das vozes da nossa população”.

A nossa história contada em páginas

Os rios, as tradições, a rotina das comunidades e as paisagens da região sempre serviram de inspiração para escritores locais. Ler essas obras é uma forma de enxergar Porto Velho por outros olhos e reconhecer a riqueza da nossa história.

Para quem quer mergulhar nessa produção, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles conta com um espaço dedicado exclusivamente à literatura regional, reunindo obras que retratam a Amazônia e a vida de quem mora aqui.

A presidenta da Funcultural, Débora Figueredo, reforça a importância desse acervo. “Quando lemos os autores da nossa terra, nos reconhecemos nas histórias e nas lembranças. Apoiar essa produção é garantir que a nossa cultura continue viva e chegue aos mais jovens”.

Leitura sem barreiras: onde o afeto e a acessibilidade se encontram

Ler é um direito de todos e uma ponte que não pode deixar ninguém para trás. Pensando nisso, a Biblioteca Francisco Meirelles abre suas portas com o carinho e a estrutura que cada leitor merece: o espaço dispõe de um acervo especial em braile e recursos como lupas eletrônicas para acolher pessoas com baixa visão. São ferramentas que transformam a leitura em um gesto de inclusão real, garantindo que cada olhar, cada toque e cada sensibilidade possam se reconectar com a riqueza da nossa cultura.

Para quem deseja levar essas histórias para casa, o cadastro é simples e rápido: basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência. Os leitores podem retirar livros do acervo geral por até 7 dias, com chance de renovação por igual período, enquanto os exemplares em braile contam com um prazo estendido de até 30 dias, garantindo o tempo necessário para que a leitura seja aproveitada em seu próprio ritmo.

Serviço

Biblioteca: Municipal Francisco Meirelles

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h

Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 826, Centro

Empréstimo do acervo geral: 7 dias, com possibilidade de renovação por mais 7

Cadastro: Documento com foto e comprovante de residência