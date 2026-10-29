FFER completa 82 anos e celebra trajetória de conquistas, investimentos e fortalecimento do futebol rondoniense

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 11h43

Esta quinta feira 29 de outubro de 2026 FFER, é uma data mais do que especial, é o dia do nascimento da Casa do futebol Rondoniense, hoje a Federação de Futebol do Estado de Rondônia completa 82 anos, de construção, desenvolvimento e crescimento do nosso futebol. Desde 29 de outubro de 1944 a FFER vem sendo o pilar de sustentação do nosso futebol, a data é especial para a FFER e para todos que acreditam e contribuem com o nosso esporte.

Ao completar 82 anos de existência, a FFER, recebeu parabéns das coermãs FCF, Federação Catarinense de Futebol, através do presidente Rubens Angelotti, no site oficial da entidade parabenizou a FFER. A FPF, Federação Paulista de Futebol, por meio do presidente Reinaldo Bastos também parabenizou a FFER pela rede social da entidade.

Nesses 82 anos a FFER vem a cada ano atuando com organização, ética respeito e transparência, os resultandos estão expostos nos canais oficiais da entidade, com diversas oportunidades de cursos de qualificação e capacitação através da FFER Academy, com a presença constante de grandes nomes do futebol mundial, compartilhando experiências e conhecimento, para o fortalecimento do futebol rondoniense.

O desenvolvimento social também tem recebido atenção com o FFER Social, foram iniciativas que contribuem para uma sociedade mais justa e segura, através de ações e campanhas, tendo como parceiros órgãos públicos atuantes como Ministério Público do Estado e o Tribunal de Justiça, a exemplo a doação de 500 dispositivos do Projeto Todos por uma, a tecnologia atuando no combate a violência contra à mulher.

Todos os anos o calendário do nosso futebol oportuniza diversas competições, promovidas e realizadas com sucesso, a exemplo de 2026, que ainda não encerrou, são 21 competições restando apenas duas para a conclusão da temporada. Em todas as competições a FFER é responsável pelo pagamento das maiores dispesas das competições, como por exemplo a arbitragem, apenas no Rondoniense Sicredi Série A de 2026, a entidade investiu aproximadamente R$ 450 mil reais na competição, ou seja, R$ 65 mil reais de economia para os clubes que disputaram a competição.

A FFER e o futebol rondoniense, tem sim muito a comemorar, foram anos construindo e conquistando espaços no cenário nacional do futebol brasileiro, só através da competições oficiais da FFER os filiados tem acesso direto a competições nacionais. Em 2026 a FFER ofertou 13 vagas em competições nacionais para clubes de Rondônia.

Em 82 anos de história, com parcerias, responsabilidade, respeito, ética e uma administração transparente, a FFER saiu da sala apertada e inadequada de baixo das arquibancadas do estádio Aluízio Ferreira, para uma sede própria moderna e bem equipada, com auditório e salas de reuniões.

Há pouco mais de um ano, uma das maiores conquistas do futebol rondoniense, o legado FIFA da Copa do Mundo de 2014 se tornou realidade, após mais de dez anos de muito trabalho e cobranças o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa foi entregue ao futebol rondoniense, o primeiro do Brasil, com instalações modernas e ampla, fortalecendo nosso futebol.

A FFER se consolidou e se tornou uma das entidades mais respeitadas dentre as federações do país, são 82 anos de histórias e muitas conquistas, mas a FFER seguirar oportunizando a realização de sonhos, a exemplo das centenas de crianças e jovens, que foram observadas por captadores de talentos dos grandes clubes do futebol brasileiro, só em 2026 foram 20 observadores presentes nas competições de base da FFER e vários desses jovens conquistaram a oportunidade de continuar sonhando com o futebol, a partir das nossas competições.

As dificuldades são muitas, mas ao longo desses 82 de anos história temos muitas vitórias à comemorar. Parabéns ao futebol rondoniense, parabéns a Federação de Futebol do Estado de Rondônia.