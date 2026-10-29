Um ano de melhorias no Hamilton Goldin faz diferença na rotina dos pacientes

Por Helen Paiva

Publicada em 29/10/2026 às 11h55

Quem frequenta uma unidade de saúde há vários anos consegue perceber quando alguma coisa muda. E, para os pacientes do Hamilton Goldin, em Porto Velho, as melhorias realizadas há um ano já fazem parte da rotina de quem procura atendimento. Uma dessas pessoas é uma dona de casa que frequenta a unidade há oito anos. Ela acompanhou as mudanças e destaca a diferença que a climatização fez no ambiente.

“Há oito anos eu frequento aqui e, em um ano, melhorou muito com a climatização. Eu só venho aqui e sou muito bem atendida”.

A climatização é uma das melhorias que proporcionam mais conforto aos pacientes durante a espera pelo atendimento, especialmente em Porto Velho, onde as altas temperaturas fazem parte do cotidiano.

Atendimento durante o dia e à noite

Além das melhorias na estrutura, a Unidade de Saúde da Família Hamilton Goldin mantém uma rotina de aproximadamente 340 atendimentos por dia, considerando também os serviços realizados durante o Corujão.

Diretor Alex Assunção destaca os atendimentos realizados na unidade Hamilton Goldin, incluindo o Corujão

A unidade funciona das 7h às 19h, oferecendo os serviços da Atenção Primária à Saúde. Já o Corujão funciona das 18h à meia-noite, ampliando o acesso ao atendimento para pacientes com problemas de saúde de menor gravidade.

O diretor da unidade, Alex Assunção, explica que o serviço permite atender diferentes necessidades da população e contribui para organizar o fluxo de pacientes na rede municipal de saúde.

“Hoje realizamos, em média, 340 atendimentos por dia, incluindo todos serviços, inclusive o Corujão. Nosso objetivo é atender as necessidades da população, desde o acompanhamento diário até os casos mais leves no período noturno, evitando deslocamentos desnecessários às UPAs”, explicou o diretor.

Entre as situações que podem ser atendidas durante o Corujão estão dores de ouvido, garganta e estômago, sintomas gripais leves, conjuntivite, dor de dente, entre outros conforme avaliação da equipe de saúde.

Pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade são encaminhados aos serviços de urgência e emergência, de acordo com a avaliação dos profissionais.

Climatização proporciona mais conforto aos pacientes da unidade Hamilton Goldin

Melhorias que fazem diferença

Mais do que mudanças na estrutura física, as melhorias também contribuem para as condições de trabalho dos profissionais que atuam diariamente na unidade.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, oferecer um ambiente adequado é fundamental para fortalecer o trabalho das equipes.

“Nosso trabalho é garantir que as equipes tenham condições adequadas para atender bem, porque isso reflete diretamente na qualidade do serviço oferecido à população”, destacou a secretária.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que as melhorias precisam ser percebidas por quem utiliza os serviços públicos.

Um ano depois, as melhorias no Hamilton Goldin são percebidas por quem utiliza os serviços diariamente. Para pacientes que acompanham a rotina da unidade há tanto tempo, as mudanças representam mais conforto e melhores condições durante o atendimento.