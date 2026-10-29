Limpeza de ecobueiros ajuda a identificar pontos de descarte irregular em Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 29/10/2026 às 11h40

Embalagens de marmitas, garrafas plásticas e até restos de carvão estão entre os materiais encontrados nos ecobueiros de Porto Velho. Além de impedir que parte do lixo chegue à rede de drenagem, os equipamentos ajudam a identificar locais onde o descarte irregular ocorre com maior frequência.

Nesta semana, a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), inicia uma operação de limpeza e avaliação dos dispositivos. O trabalho permitirá verificar o volume e os tipos de resíduos retidos, além de identificar quais pontos precisam de maior atenção.

Atualmente, Porto Velho conta com 305 ecobueiros instalados, conforme levantamento da secretaria. O contrato prevê a implantação de mil unidades na capital. Os equipamentos possuem uma estrutura de retenção que impede a passagem de parte dos resíduos sólidos para a tubulação. O material fica armazenado até a retirada pelas equipes de limpeza, o que permite observar o tipo de lixo encontrado em cada região.

Na avenida Jorge Teixeira, próximo ao cruzamento com a Dom Pedro II, por exemplo, foi identificada a presença frequente de embalagens de marmitas. Uma das hipóteses avaliadas é que parte desse material esteja relacionada ao descarte de embalagens de refeições consumidas nas proximidades. Restos de carvão também foram encontrados em um dos dispositivos, mas a origem desses resíduos ainda precisa ser identificada.

Outro caso foi observado na avenida Pinheiro Machado, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, onde estruturas de drenagem apresentaram acúmulo de garrafas plásticas.

Prefeito Léo Moraes reforça a importância do descarte correto do lixo para manter os ecobueiros funcionando

O prefeito Léo Moraes destaca que a manutenção dos equipamentos também depende da colaboração dos moradores.

“Não adianta apenas retirar o lixo dos bueiros se o descarte irregular continuar. A Prefeitura tem a responsabilidade de manter a limpeza e a manutenção da rede de drenagem, mas a população também precisa fazer a sua parte. O cuidado com a cidade começa com atitudes simples, como colocar o lixo no lugar certo”.

O descarte adequado dos resíduos contribui para evitar o acúmulo de materiais nas estruturas de drenagem. Embora os ecobueiros ajudem a reter parte do lixo, a limpeza periódica contínua é necessária para manter o funcionamento dos equipamentos.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou que os materiais encontrados durante a operação ajudarão a orientar as ações nos locais onde o problema é recorrente.

“Quando encontramos um tipo de resíduo que aparece com frequência, conseguimos investigar de onde ele pode estar vindo. A ideia é identificar esses pontos e trabalhar na orientação das pessoas para que façam o descarte correto”.

A identificação dos resíduos permitirá que as equipes conheçam melhor as características de cada ponto e planejem medidas de orientação à população, conforme as situações observadas durante a limpeza.

Além do recolhimento dos materiais, a operação desta semana avaliará a necessidade de remanejar os equipamentos. Aqueles instalados em locais com pouco ou nenhum acúmulo de resíduos poderão ser transferidos para regiões onde há maior demanda.

“Vamos iniciar essa limpeza e observar o comportamento de cada ponto. Onde não houver material acumulado, podemos deslocar o equipamento para outro local. Já onde encontramos resíduos com frequência, vamos tentar identificar a origem e buscar uma solução para aquele problema”, acrescentou Giovanni Marini.

A avaliação também ajudará a definir quais locais devem continuar recebendo os equipamentos e quais podem ser priorizados em futuras instalações. O trabalho será realizado conforme os resultados observados pelas equipes durante a operação.

A Prefeitura orienta a população a descartar os resíduos nos locais adequados e evitar o lançamento de lixo nas ruas e nos bueiros, contribuindo para a conservação da rede de drenagem e a limpeza dos espaços públicos.