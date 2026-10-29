Clínica de Bem-Estar Animal coloca Porto Velho como referência na causa animal

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/10/2026 às 11h45

Porto Velho completa um ano de funcionamento de um serviço que ampliou o acesso à saúde animal na capital. A Clínica de Bem-Estar Animal oferece atendimento veterinário gratuito para famílias de baixa renda e também atende animais em situação de rua ou resgatados de maus-tratos.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), entidade com 97 anos de história dedicada ao desenvolvimento da medicina veterinária.

Com profissionais especializados e estrutura para consultas, urgência e emergência, a unidade também realiza exames laboratoriais, raio-X e ultrassonografia. O objetivo é garantir diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, ampliando as possibilidades de recuperação e qualidade de vida dos animais.

A clínica também integra as ações de proteção animal do município, que incluem o atendimento de denúncias, a fiscalização e o acompanhamento de casos de maus-tratos.

Para o prefeito Léo Moraes, a parceria com a SPMV foi fundamental para oferecer à população um serviço com estrutura adequada para o atendimento veterinário.

“Hoje o porto-velhense sabe que pode contar com um espaço onde o seu animal receberá um atendimento que não deixa a desejar a qualquer clínica do setor privado. Dessa maneira, Porto Velho vai conquistando o lugar de referência no que diz respeito ao cuidado dos seus animais”, afirmou Léo Moraes

O atendimento é destinado especialmente aos animais de famílias de baixa renda, além daqueles em situação de rua ou vítimas de maus-tratos. Para garantir o acesso aos serviços, a unidade realiza uma avaliação inicial que permite identificar as necessidades de cada animal e definir os cuidados necessários.

Para ter acesso aos serviços, o tutor precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

Após o cadastro, o animal passa por uma triagem para avaliação de risco, pesagem e atendimento veterinário. Conforme a necessidade, pode receber medicação e ser encaminhado para exames complementares.

A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, Zona Leste de Porto Velho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30.

Mesmo quando o limite de senhas é atingido, os animais passam por avaliação. Nos casos em que é constatada urgência ou emergência, o atendimento é realizado.