Após PVH Cup, jovens atletas de Porto Velho conquistam oportunidades

Por André Oliveira

Publicada em 28/10/2026 às 14h54

A realização da PVH Cup, em Porto Velho, abriu novos caminhos para jovens talentos do futebol. Além de promover a competição e valorizar o esporte de base, o torneio despertou o interesse de observadores técnicos, que selecionaram atletas da capital para avaliações em clubes de projeção nacional.

Entre os jovens escolhidos estão Weslley Caiki Rodrigues Melo, Arthur Miguel Paiva de Oliveira, Enzo, Zaion e Matheus, que receberam oportunidades de avaliação em equipes como Palmeiras, Corinthians, Cuiabá e São Paulo. As experiências representam um passo importante na trajetória dos atletas e demonstram o potencial do futebol de base de Porto Velho.

TALENTOS DA CAPITAL EM AVALIAÇÃO

Weslley Caiki Rodrigues Melo foi selecionado para avaliações no Cuiabá e no Palmeiras. O atleta já está em Cuiabá, onde participa dos testes, com retorno previsto para domingo (1º). A próxima etapa será no Palmeiras, em viagem programada para 16 de novembro, com apoio da Prefeitura de Porto Velho.

Arthur Miguel Paiva de Oliveira também conquistou oportunidades em grandes clubes. O jogador foi selecionado para avaliações no Palmeiras e no Corinthians. A viagem para o teste no Palmeiras está prevista para 16 de novembro, enquanto a data da avaliação no Corinthians ainda será definida.

Outros atletas também tiveram oportunidades após serem observados durante o processo de seleção. Enzo foi chamado para uma avaliação no Palmeiras e permanecerá por mais uma semana em período de observação. Zaion viajou para realizar testes no São Paulo, mas não avançou nesta etapa e já retornou a Porto Velho. Matheus também participou de uma avaliação no Palmeiras, mas não foi aprovado e já está de volta à capital.

Mesmo quando a aprovação não acontece, essas experiências contribuem para o aprendizado dos jovens, que têm a oportunidade de conhecer a rotina de clubes de alto rendimento e compreender as exigências do futebol profissional.

BRAZUCA REPRESENTA PORTO VELHO NO CAMPEONATO BRASILEIRO

Além das oportunidades individuais, a PVH Cup também abriu caminho para a participação de uma equipe da capital em uma competição nacional. A Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube, campeã do torneio, representará Porto Velho no Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society, Categoria Menores 2026, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

A competição será organizada pela Confederação Brasileira de Soccer Society (CBSS) e pela Federação Gaúcha de Futebol 7, com realização prevista de 31 de outubro a 2 de novembro de 2026.

A participação da equipe no campeonato nacional oferece aos jovens atletas a oportunidade de enfrentar adversários de outras regiões do país, adquirir experiência e desenvolver suas habilidades em uma competição de maior alcance.

INVESTIMENTO QUE ABRE CAMINHOS

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância de apoiar os talentos locais e criar oportunidades para que os jovens possam desenvolver suas habilidades e ampliar suas perspectivas no esporte.

“Porto Velho é uma cidade cheia de talentos que, por muito tempo, não receberam o apoio e as oportunidades que mereciam. Quando um atleta tem a chance de fazer uma avaliação em um grande clube ou representar nossa cidade em uma competição nacional, toda Porto Velho avança junto”.

Para os jovens selecionados, as avaliações representam a possibilidade de demonstrar suas habilidades diante de profissionais de clubes nacionais. Já a participação do Brazuca no Campeonato Brasileiro permite que a equipe coloque em prática o trabalho desenvolvido durante sua preparação esportiva.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressaltou que a PVH Cup vai além da disputa esportiva e contribui para o desenvolvimento dos atletas da capital.

“A PVH Cup é uma oportunidade para nossos jovens mostrarem seu talento, serem observados e abrirem portas no futebol. Ver atletas selecionados para avaliações em grandes clubes e uma equipe campeã representando Porto Velho em uma competição nacional mostra que investir no esporte de base faz a diferença”.

Os resultados da PVH Cup mostram diferentes possibilidades para os participantes, desde a realização de testes em clubes profissionais até a participação em competições fora de Rondônia. Para os atletas, essas experiências representam novas etapas de aprendizado e oportunidades de crescimento no futebol.