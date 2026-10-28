Viera se reúne com Marco Rubio nesta semana, após Trump não reconhecer resultado das eleições

Por Ricardo Abreu, TV Globo — Brasília

Publicada em 28/10/2026 às 15h57

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vão se reunir nesta semana em meio à tensão diplomática provocada pela recusa do presidente Donald Trump em reconhecer o resultado das eleições brasileiras.

Vieira e Rubio estarão na reunião de chanceleres do G20, presidido neste ano pelos americanos. O encontro entre as delegações terá Rubio como anfitrião, e acontece na próxima sexta-feira (30) e no sábado (31), em Atlanta, no estado americano da Georgia.

Nesta terça-feira (27) o presidente Donald Trump voltou a insinuar, sem provas, que houve fraude na eleição no Brasil. A declaração foi dada durante um comício no estado do Texas.

Marco Rubio e Mauro Vieira após reunião em 13 de novembro de 2025 — Foto: Reprodução/X

Além disso, outro episódio intensificou a instabilidade entre os dois países. O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o país com a família rumo aos Estados Unidos, contrariando a proibição do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Departamento de Estado dos EUA já informou que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e a sua família e permitirá a entrada deles no país, após deixar o Brasil com a derrota nas eleições presidenciais.

O caso é investigado pela Polícia Federal (PF). Ainda não há informações sobre o trajeto usado pelo senador para deixar o Brasil nem se ele pretende morar nos Estados Unidos.

Entrega do passaporte

Na noite de domingo (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio Bolsonaro entregasse seus passaportes. O senador, no entanto, descumpriu a ordem e não entregou o passaporte à PF no prazo determinado, até as 11h desta terça-feira (27).

A decisão foi dada em processo em que Flávio e o advogado Willer Tomaz são investigados por lavagem de dinheiro, em um suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e bets. Os dois confirmam que são amigos, mas negam que sejam sócios e qualquer irregularidade.

Flávio Bolsonaro também é formalmente investigado pela Polícia Federal (PF) em inquérito aberto para apurar a possível prática de crimes relacionados ao financiamento da produção do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.