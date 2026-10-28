Dedicação e compromisso de mais de 5,3 mil profissionais fortalecem a educação municipal

Por Meiry Santos

Publicada em 28/10/2026 às 16h36

Neste dia 28 de outubro, data em que se celebra o Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), presta uma homenagem aos profissionais que, com dedicação, responsabilidade e compromisso, contribuem diariamente para a educação do município.

São aproximadamente 5,3 mil servidores que atuam nas diferentes áreas da educação municipal, distribuídos entre as unidades escolares e os setores administrativos da secretaria. A rede conta com 139 escolas, sendo 84 na zona urbana e 55 na zona rural, atendendo milhares de estudantes, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Por trás de cada sala de aula organizada, de cada refeição preparada, de cada ambiente limpo, de cada documento elaborado e de cada criança acolhida, existe o trabalho de servidores que fazem a educação acontecer.

São professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, supervisores, orientadores educacionais, cuidadores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, agentes de limpeza, vigilantes, porteiros, motoristas, profissionais da manutenção, técnicos, assistentes administrativos e tantos outros trabalhadores que, juntos, formam uma rede de compromisso com a aprendizagem e o bem-estar dos alunos.

Cada profissional desempenha um papel essencial no funcionamento das escolas. Enquanto os professores contribuem para a aprendizagem e a formação dos estudantes, as equipes de apoio asseguram as condições necessárias para que as atividades escolares aconteçam em um ambiente seguro, organizado e acolhedor, com alimentação adequada e atenção às necessidades dos alunos.

Nas comunidades rurais, esse compromisso ganha ainda mais significado. Em muitas localidades, os servidores enfrentam longas distâncias e desafios de deslocamento para assegurar que a educação chegue às crianças, independentemente de onde elas vivam.

35 ANOS DE DEDICAÇÃO À EDUCAÇÃO

Entre as histórias que representam essa dedicação está a do professor Augusto Cesar Passos Cruz, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Antônio Augusto Rebelo, que atualmente trabalha com informática básica para alunos do 1º ao 5º ano.

Com 35 anos de dedicação à educação pública, o professor iniciou sua trajetória em 1991 e continua em atividade, acumulando experiências, aprendizados e histórias que ajudam a contar parte da trajetória da educação municipal.

A caminhada do professor simboliza o compromisso de profissionais que atravessam gerações e acompanham as transformações da escola pública, mantendo o propósito de ensinar e contribuir para o desenvolvimento dos estudantes.

“Ao longo dessas três décadas e meia, a educação passou por mudanças nos métodos de ensino, nas tecnologias e nas relações dentro da comunidade escolar. Permanecem, entretanto, valores fundamentais, como a responsabilidade, a paciência, o respeito e a dedicação à aprendizagem. Nós somos a garantia da continuidade e o fortalecimento do ensino público. Parabéns a todos os meus colegas servidores públicos pelo nosso dia”, disse ele.

A experiência de Augusto Cesar também representa a trajetória de profissionais que acompanharam diferentes momentos da educação municipal e continuam contribuindo para a aprendizagem dos alunos. Seu trabalho com informática mostra como a atuação dos servidores acompanha as mudanças no ambiente escolar e as novas necessidades dos estudantes.

RECONHECIMENTO AOS SERVIDORES

Léo Moraes destaca a importância de valorizar todos os servidores públicos para melhor entregar serviços à população

Mais do que desempenhar atribuições administrativas ou pedagógicas, esses profissionais participam da construção de oportunidades, da inclusão social e do desenvolvimento de Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da valorização dos servidores públicos para o fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

“Uma cidade se desenvolve com o trabalho de pessoas comprometidas com o bem coletivo. Na educação, esse compromisso se traduz no cuidado com nossas crianças e na construção de um futuro com mais oportunidades. Quero agradecer a cada servidor da Semed, da área urbana à zona rural, por sua dedicação e pelo trabalho que realiza todos os dias. Valorizar esses profissionais é reconhecer que uma educação pública de qualidade se constrói com pessoas”, afirmou Léo Moraes

O reconhecimento também se estende aos profissionais que atuam fora das salas de aula, mas são indispensáveis para a rotina das escolas. São trabalhadores responsáveis pelo transporte, pela alimentação, pela limpeza, pela segurança e pela organização dos serviços que atendem diariamente a comunidade escolar.

Ao destacar a importância dessas atividades, o prefeito acrescentou:

“Porque educar vai muito além de ensinar conteúdos. É acolher, alimentar, transportar, orientar, proteger, organizar e oferecer condições para que cada estudante tenha a oportunidade de aprender e desenvolver seu potencial”.

Essas diferentes funções se complementam no cotidiano das unidades de ensino e contribuem para que professores e estudantes encontrem condições adequadas para o desenvolvimento das atividades escolares.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou que a qualidade da educação é resultado de um esforço coletivo e que cada servidor merece reconhecimento pelo papel que desempenha.

“Quando falamos em educação de qualidade, precisamos reconhecer todas as mãos que trabalham para que ela aconteça. Desde o profissional que recebe a criança na entrada da escola até o professor que conduz o aprendizado em sala de aula, todos são fundamentais. Nossa gratidão é por cada servidor que dedica seu tempo, seu conhecimento e seu esforço para cuidar da educação de Porto Velho. São profissionais que fazem a diferença na vida de milhares de famílias”, destacou Giordani Lima.

O trabalho conjunto desses profissionais permite que as escolas mantenham suas atividades e ofereçam atendimento aos estudantes nas diferentes regiões do município, desde as unidades urbanas até aquelas localizadas nas comunidades rurais.

Neste Dia do Servidor Público, a homenagem da Semed reconhece tanto os profissionais que atuam diretamente no ensino quanto aqueles que, muitas vezes longe dos holofotes, desempenham funções essenciais para o funcionamento das escolas e o atendimento à comunidade.