Rondônia avança na saúde ocular com novos equipamentos para tratamentos especializados

Por Ludmary Nascimento

Publicada em 28/10/2026 às 16h38

Com o objetivo de reforçar a assistência oftalmológica na rede pública estadual, o governo de Rondônia recebeu do Ministério da Saúde (MS) dois novos equipamentos. A entrega foi realizada nesta terça-feira (27), na sede do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), ampliando os recursos disponíveis para a realização de procedimentos especializados.

Os equipamentos somam R$ 475 mil em investimentos e incluem um fotocoagulador a laser e um equipamento a laser para uso oftalmológico, dos tipos YAG e diodo. A iniciativa reforça a estrutura de atendimento e amplia os recursos disponíveis para a realização de procedimentos especializados.

A entrega dos equipamentos é fruto da parceria entre o governo de Rondônia e o Ministério da Saúde para aprimorar a saúde no estado

O fotocoagulador a laser é utilizado em tratamentos da retina por meio da aplicação de feixes de laser terapêuticos. O procedimento pode auxiliar no tratamento de alterações nos vasos sanguíneos, no controle de sangramentos e em determinadas condições que comprometem a retina. Já o laser oftalmológico YAG/diodo é utilizado em procedimentos específicos, conforme a tecnologia e a indicação clínica, contribuindo para ampliar as possibilidades de tratamento na área da oftalmologia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para o aprimoramento da saúde pública. “Essa parceria com o Ministério da Saúde contribui para ampliar e reforçar a estrutura e o atendimento da saúde ocular em Rondônia. A chegada de novos equipamentos representa mais recursos para os profissionais e melhores condições para atender a população que depende dos serviços públicos de saúde”.

Para o secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, a chegada dos equipamentos representa um reforço à estrutura da rede estadual e às condições de atendimento especializado. “Esses equipamentos impulsionam a capacidade de atendimento da rede estadual e ampliam os recursos disponíveis para os profissionais de saúde. Nosso objetivo é oferecer melhores condições para a realização dos procedimentos e garantir uma assistência cada vez mais qualificada à população”.

A entrega dos equipamentos no Hospital de Base integra as ações de fortalecimento da rede estadual de saúde, com foco na ampliação da capacidade de atendimento especializado e na melhoria da assistência oferecida aos pacientes.

Fotos: Pablo Belo