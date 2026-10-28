TJRO recebe OAB/RO em visita institucional a Fórum Digital de Candeias do Jamari

Por TJ/RO

Publicada em 28/10/2026 às 16h42

Nesta terça-feira (27), o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) recebeu, em uma visita institucional, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia (OAB/RO) no Fórum Digital de Candeias do Jamari, com o objetivo de fortalecer e divulgar a parceria entre as instituições.

Durante a visita, foi apresentada a estrutura do Fórum Digital, como as salas para atendimento e apoio para audiências e o espaço disponível para os advogados, buscando estratégias para ampliar a utilização do espaço para a advocacia.

O Fórum Digital é um projeto do Poder Judiciário de Rondônia para que cidadãos que moram em municípios distantes de sedes de comarca possam ter acesso à Justiça sem grandes deslocamentos. “Qualquer cidadão pode acessar serviços judiciais, e os advogados também encontram lá uma estrutura completa para trabalhar, com salas de atendimento, espaço para audiências e apoio na digitalização de documentos”, explica o coordenador dos Fóruns Digitais, David Simioni.

Para a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Rondônia (Caaro), Aline Silva, “esse espaço faz muita diferença para a nossa advocacia, principalmente para os colegas que atuam em municípios onde não há sede de comarca. Ter um local adequado para atender um cliente, participar de uma audiência ou digitalizar documentos facilita muito o dia a dia de quem advoga. Queremos que cada vez mais advogados e advogadas conheçam essa estrutura e saibam que podem contar com ela”.

O coordenador dos Fóruns Digitais finaliza dizendo que “quando os advogados conhecem e utilizam os Fóruns Digitais, toda a cadeia melhora, o atendimento ao cidadão fica mais ágil e a Justiça chega mais longe”, avalia.

Atendimentos

Desde a inauguração do Fórum Digital em Candeias do Jamari, em dezembro de 2023, já foram realizados 16.183 atendimentos, número que representa 23,1% dos 70.074 atendimentos realizados em todos os Fóruns Digitais em Rondônia.