Startup de Rondônia leva inovação à Mercopar e amplia conexões com o mercado nacional

Por sebrae

Publicada em 28/10/2026 às 16h30

Presença da Verde Saber na Mercopar reforça o potencial da inovação rondoniense e o impacto do apoio do Sebrae no desenvolvimento de startups

Levar soluções desenvolvidas na Amazônia para os principais centros industriais do país exige preparo, conexões estratégicas e acesso a oportunidades de mercado. Em Rondônia, o Sebrae tem atuado para fortalecer esse processo, apoiando empreendedores na construção de negócios inovadores e competitivos.

Um dos exemplos desse trabalho é a participação da greentech Verde Saber, de Porto Velho, na 35ª edição da Mercopar, realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2026, em Caxias do Sul (RS). Liderada por Daniel Carlos Eggers, a startup foi selecionada para apresentar suas soluções voltadas à conformidade socioambiental, diagnóstico e elaboração de relatórios ESG para cadeias produtivas industriais.

A empresa desenvolveu uma plataforma digital que busca simplificar a aplicação de critérios ambientais, sociais e de governança nas organizações, auxiliando indústrias e fornecedores a atenderem exigências cada vez mais presentes no mercado. Durante a feira, a startup participou de rodadas de negócios e reuniões com representantes de grandes empresas, ampliando sua visibilidade e prospectando novas oportunidades comerciais.

A trajetória da Verde Saber demonstra como a combinação entre inovação, conhecimento técnico e suporte especializado pode impulsionar negócios locais para além das fronteiras regionais. Ao longo de sua jornada, a startup contou com o apoio de iniciativas do Sebrae voltadas ao desenvolvimento empresarial, aprimoramento do modelo de negócio e inserção em ambientes estratégicos de inovação.

Para o coordenador de Inovação do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, a presença de empresas rondonienses em eventos de alcance nacional reflete o amadurecimento do ecossistema local de inovação e a capacidade dos empreendedores da região de competir em mercados cada vez mais exigentes.

“O desempenho e a maturidade de startups como a Verde Saber em ambientes altamente competitivos evidenciam o fortalecimento do ecossistema de inovação de Rondônia. Ver empreendedores locais apresentando soluções e realizando conexões estratégicas na Mercopar mostra que temos empresas preparadas para competir nacionalmente. O papel do Sebrae é justamente criar essas oportunidades, apoiando a preparação dos negócios e aproximando-os de mercados relevantes”, destaca.

Segundo Daniel Carlos Eggers, a experiência na Mercopar reforça o potencial das soluções desenvolvidas na Amazônia e mostra que empresas rondonienses podem ocupar espaço em grandes mercados quando contam com orientação e preparação adequadas.

“Muitas vezes, quem empreende em Rondônia imagina que os grandes mercados estão distantes. Nossa experiência mostra que é possível levar soluções desenvolvidas na Amazônia para diferentes regiões do país. O apoio do Sebrae foi importante não apenas para abrir portas, mas também para fortalecer nossa preparação e nossa capacidade de dialogar com grandes empresas”, afirma.

Além dos resultados alcançados pela Verde Saber, a participação da startup na Mercopar evidencia as oportunidades disponíveis para outros empreendedores que desejam desenvolver negócios inovadores em Rondônia. Por meio de ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema de startups, o Sebrae oferece suporte desde as fases iniciais de desenvolvimento, começando pelo diagnóstico de maturidade do negócio, que permite identificar desafios, potencialidades e direcionar soluções adequadas para cada empreendimento.

A partir desse acompanhamento, as empresas podem acessar programas de capacitação e aceleração voltados ao aperfeiçoamento da gestão, da inovação e das estratégias de mercado, além de oportunidades de fomento em áreas como sustentabilidade, bioeconomia e transformação digital.

O Sebrae também promove a participação de startups em eventos, missões empresariais e rodadas de negócios, ampliando o contato com investidores, parceiros e potenciais clientes. Esse conjunto de ações tem contribuído para que negócios inovadores rondonienses ampliem sua competitividade e fortaleçam sua inserção em mercados cada vez mais estratégicos. A presença da Verde Saber em uma das maiores feiras industriais da América Latina demonstra que, com preparação, orientação especializada e acesso às conexões certas, empresas desenvolvidas na Amazônia podem conquistar espaço e gerar impacto em escala nacional.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)