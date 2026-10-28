Prefeitura de Porto Velho reforça segurança viária em pontos com mais acidentes

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 28/10/2026 às 17h01

A segurança no trânsito depende de uma combinação de fatores que vão desde as condições das vias até o comportamento de motoristas, motociclistas e pedestres. Em Porto Velho, a Prefeitura tem reforçado a sinalização e estudado novas intervenções em cruzamentos com maior registro de acidentes, buscando melhorar a circulação e reduzir os riscos para quem utiliza diariamente as ruas da capital.

As ações consideram o movimento de veículos e as necessidades identificadas em diferentes pontos da cidade. O objetivo é organizar o fluxo do trânsito e oferecer melhores condições de segurança, especialmente em locais onde a circulação exige maior atenção dos condutores.

Entretanto, as melhorias na infraestrutura precisam estar acompanhadas de atitudes responsáveis. O excesso de velocidade, o uso do celular ao volante e o desrespeito à sinalização são comportamentos que aumentam o risco de acidentes e colocam em perigo não apenas quem dirige, mas também passageiros, ciclistas e pedestres.

Para o prefeito Léo Moraes, a segurança viária exige tanto a atuação do poder público quanto a colaboração de quem circula pelas ruas da cidade.

Para Léo Moraes, a segurança no trânsito depende da responsabilidade de todos

“Não adianta melhorar as ruas se faltar responsabilidade ao volante! Celular, excesso de velocidade e desrespeito aos sinais colocam vidas em risco. Estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos de você também. No trânsito, atenção salva vidas”, destacou o prefeito.

A prevenção começa em atitudes simples, como respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura entre os veículos, observar a sinalização e evitar qualquer distração ao dirigir. São cuidados que podem fazer diferença em situações inesperadas e contribuir para a proteção de todos.

A Prefeitura segue avaliando os pontos que necessitam de melhorias na sinalização e na organização do tráfego, considerando também as demandas apresentadas pela população. A combinação dessas intervenções com o respeito às regras de trânsito é fundamental para tornar os deslocamentos mais seguros em Porto Velho.