Semed divulga resultado preliminar da eleição para representantes dos diretores no Conselho Municipal de Educação

Por Semed

Publicada em 28/10/2026 às 16h52

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) divulgou, nesta terça-feira (27), o resultado preliminar da eleição para escolha de um representante titular e um suplente dos diretores das escolas públicas municipais para compor o Conselho Municipal de Educação de Porto Velho (CME/PVH). CONFIRA AQUI.

A votação foi encerrada às 17h, conforme previsto no Edital nº 24/2026/SEMED-DGE. De acordo com os dados registrados no sistema eleitoral, dos 137 eleitores aptos a votar, 117 participaram do processo, enquanto 20 não compareceram à votação.

A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 547, de 5 de outubro de 2026, responsável pelo acompanhamento do processo e pela divulgação dos dados apurados.

RESULTADO PRELIMINAR

O resultado divulgado ainda não é definitivo e está sujeito aos procedimentos estabelecidos no edital, incluindo a apresentação e a análise de eventuais recursos.

A classificação final e a homologação ocorrerão após o cumprimento de todas as etapas previstas no Edital nº 24/2026/SEMED-DGE.

O processo eleitoral tem como objetivo escolher os representantes dos diretores das escolas públicas municipais que integrarão o Conselho Municipal de Educação, ampliando a participação dos gestores escolares nas discussões e decisões relacionadas à educação pública de Porto Velho.

Para o prefeito Léo Moraes, a participação dos gestores escolares nos espaços de decisão contribui para o fortalecimento da educação municipal.

“A participação dos diretores no Conselho Municipal de Educação é importante para ampliar o diálogo com a comunidade escolar e fortalecer as decisões que contribuem para a melhoria do ensino público”.

A representação dos diretores no Conselho permite que as experiências e necessidades das unidades escolares sejam consideradas nas discussões sobre a educação municipal. A definição dos representantes ocorrerá após a conclusão das etapas previstas no processo eleitoral.

Os interessados devem acompanhar as próximas publicações da Semed para consultar a classificação definitiva e a homologação do resultado.