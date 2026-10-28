Resultado Final do 1º Concurso de Produção de Mídia Protagonista é divulgado pelo governo de Rondônia

Por Amanda Ferreira sob supervisão de Ananda Carvalho

Publicada em 28/10/2026 às 16h51

A equipe PROJUVA, de Espigão do Oeste, conquistou o 1º lugar, com 96,25 pontos. Em 2º lugar ficou a equipe Lydia, de Porto Velho, com 95 pontos, seguida pela Equipe Fênix, de Guajará-Mirim, que alcançou 92,50 pontos

O resultado final do 1º Concurso de Produção de Mídia Protagonista, promovido pelo governo de Rondônia, foi divulgado na terça-feira (27). A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizada por meio da Gerência de Educação Integral (GEI) envolveu estudantes do Ensino Médio de escolas de Educação Integral em Tempo Integral da Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia, com o tema “Educação Profissional e Tecnológica (EPT): conhecer para escolher e ampliar possibilidades”.

A equipe PROJUVA, de Espigão do Oeste, conquistou o 1º lugar, com 96,25 pontos. Em 2º lugar ficou a equipe Lydia, de Porto Velho, com 95 pontos, seguida pela Equipe Fênix, de Guajará-Mirim, que alcançou 92,50 pontos. O concurso contou com a participação de 11 equipes escolares, cujas produções audiovisuais foram avaliadas por uma Comissão Avaliadora, conforme os critérios estabelecidos no Edital nº 3/2026/SEDUC-GEI.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa contribuem para ampliar as oportunidades de aprendizagem e incentivar os estudantes a desenvolverem habilidades importantes para a formação acadêmica e profissional.

O titular da Seduc, Alisson Antônio Maia de Souza, ressaltou que o concurso valoriza a criatividade, a pesquisa e o protagonismo juvenil, além de incentivar os estudantes a conhecerem as possibilidades de formação oferecidas pela Educação Profissional e Tecnológica.

A presidente da Comissão Organizadora, Danielle Constantino, reforçou que o concurso possibilitou aos estudantes aprofundar os conhecimentos sobre a Educação Profissional e Tecnológica e compartilhar os resultados das pesquisas por meio de produções audiovisuais.

PREMIAÇÃO

A equipe PROJUVA garantirá para a sua unidade escolar um Kit de Produção Audiovisual, destinado ao uso em atividades pedagógicas e institucionais. Além disso, todas as equipes que participaram do concurso receberão uma certificação oficial pelo empenho e engajamento no projeto.

Fotos: Amanda Ferreira