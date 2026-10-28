Governo de Rondônia entrega veículos para ampliar enfrentamento à violência contra a mulher

Por Ana Carolina Fonseca

Publicada em 28/10/2026 às 16h58

A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento especializado, fortalecer o acompanhamento de mulheres em situação de violência e intensificar as ações preventivas na capital e no interior do estado

O governo de Rondônia entregou, nesta quarta-feira (28), 18 veículos para reforçar as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. A solenidade foi realizada no Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), em Porto Velho, com a participação de representantes das forças de segurança.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento especializado, fortalecer o acompanhamento de mulheres em situação de violência e intensificar as ações preventivas na capital e no interior do estado. A aquisição foi coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinados ao eixo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

O investimento totaliza R$ 3.305.830,32 milhões e integra as ações de reaparelhamento das forças de segurança pública, com foco no fortalecimento dos serviços especializados e na ampliação da capacidade operacional das equipes que atuam diretamente na proteção das mulheres.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento contribui para ampliar a estrutura de atendimento e garantir maior presença das equipes de segurança. “Estamos trabalhando para que a proteção chegue a quem mais precisa, em todo estado, fortalecendo cada vez mais as políticas de proteção às mulheres”, evidenciou.

A medida também contribui para fortalecer a articulação entre as instituições de segurança pública e a rede de proteção

Do total de veículos entregues, 12 foram destinados às Patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que atuam no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas e na prevenção de novos episódios de violência. Os outros seis veículos serão utilizados pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), ampliando a estrutura para o atendimento e a investigação de ocorrências relacionadas à violência de gênero.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, ressaltou a importância dos veículos para o trabalho das equipes. “Essa entrega fortalece a atuação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil, permitindo melhores condições de deslocamento e atendimento às mulheres em situação de violência. Nosso objetivo é ampliar a presença das equipes, fortalecer a prevenção e garantir que as vítimas recebam o atendimento necessário.”

REDE DE PROTEÇÃO

A disponibilização dos veículos busca ampliar as condições de trabalho dos profissionais que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher, desde o atendimento especializado até o acompanhamento das vítimas. A medida também contribui para fortalecer a articulação entre as instituições de segurança pública e a rede de proteção, com foco na prevenção, no acolhimento e na responsabilização dos autores de violência.

Com o reforço da estrutura operacional, as equipes passam a contar com melhores condições para desenvolver as atividades de campo e atender às demandas relacionadas à proteção das mulheres em Rondônia.

Fotos: Frank Nery